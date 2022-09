UNNSKYLD: – Det er viktig for meg at hun har det så bra som mulig, slik at hun kan ta seg av barna våre på en best mulig måte, sier Westier Kanye Ye West til ekskona Kim Kardashian.

Kanye West ber ekskona Kim Kardashian om unnskyldning

Kanye West ber nå ekskona Kim Kardashian om unnskyldning for alle bekymringene og problemene han har påført henne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et intervju med «Good morning America» torsdag beklager artisten, som nå bare vil gå under navnet Ye, sin oppførsel overfor Kim Kardashian.

Det skriver CNN.

– Hun er moren til barna mine og jeg ber om unnskyldning for alle bekymringene og problemene jeg har forårsaket, selv når jeg har vært frustrert og nedfor. Gud har bedt meg om å være sterkere – og det er viktig for meg at heller ingen andre skaper stress og problemer for henne. Det er viktig for meg at hun har det så bra som mulig, slik at hun kan ta seg av barna våre på en best mulig måte, sier West i intervjuet.

På spørsmål fra programlederen Linsey Davis om han har noe han skulle sagt når det gjelder oppdragelsen av de fire barna, svarer West slik:

– Jeg har det, men jeg må hele tiden kjempe for det. Det er sårende å måtte skrike og lage bråk om hva slags klær barna dine har på seg, sier West.

Vinteren 2021 ble det kjent at Kim Kardashian hadde levert inn skilsmissepapirene. På det tidspunktet hadde amerikanske medier lenge spekulert i at det gikk mot skilsmisse for stjerneparet.

Men først i mars i år var skilsmissen et faktum og Kim Kardashian West kunne sløyfe West fra etternavnet sitt. Dommeren ga henne medhold i ønske om å skilles, et ønske som Kanye West på det tidspunktet ikke hadde imøtekommet.

I rettspapirene hevdet Kardashian at Kanye West forårsaket henne skade ved å holde på som han gjorde. De to hadde også hatt flere sammenstøt i sosiale medier siden forholdet tok slutt.

I rettsdokumenter som ble kjent i desember i fjor skrev Kim Kardashian at rådgivning og megling mellom henne og Kanye West vil være nytteløst.

TMZ viste den gang til utdrag der Kim Kardashian skrev at «uforenlige forskjeller har vært til stede og fortsatt er til stede» mellom henne og West.

«Det har forårsaket at ekteskapet vårt er blitt ødelagt, og det kan ikke repareres», skrev Kardashian.