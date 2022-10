DØD: Hanneli Pick-Goslar, her i Amsterdam i 2012.

Anne Franks venninne, Hannah Pick-Goslar, er død

Tyskfødte Hannah Pick-Goslar, en av Anne Franks beste venner, har gått bort. Hun ble 93 år.

Museet Anne Frank House i Amsterdam bekreftet Hannah Pick-Goslars død i helgen.

«Hannah Pick-Goslar betydde mye for Anne Frank House. Vi kunne alltid ringe henne», sier museet i kunngjøringen, ifølge ABC News.

Pick Goslar var venninne med Anne Frank, den jødiske tenåringsjenta, som døde i konsentrasjonsleir bare 16 år gammel. Hun er også nevnt i Anne Franks berømte dagbok, da under navnet Hanneli.

De to tyske venninnene ble kjent med hverandre da de endte opp som naboer etter at familiene flyktet til Nederland da Hitler kom til makten.

BERØMT: Anne Frank, her avbildet i 1942, tre år før hun døde.

Anne Frank House gir Pick-Goslar heder for å ha vært med på å holde Anne Franks historie levende. Pick-Goslar skrev selv en bok til ære for sin døde venninne – med tittelen «Memories of Anne Frank; Reflections of a Childhood Friend».

15 år gamle Anne Frank og familien skjulte seg i et hemmelig rom i Amsterdam fra 1942 til 1944, da de ble angitt og pågrepet av Gestapo.

Siste gang Hannah Pick-Goslar så Anne Frank, var i februar 1945. Anne Frank og søsteren Margot døde, trolig av tyfus, i dødsleiren Bergen-Belsen en måned senere. Moren deres ble likvidert i Auschwitz.

Faren Otto Frank overlevde krigen og utga etter krigen Annes dagbok, som skildrer jødenes situasjon under krigen, og som siden er oversatt til 70 språk.

I dag er «Anne Franks dagbok» blant verdens mest leste bøker.

Døde i Israel

Pick-Goslar emigrerte til Israel i 1947. Der ble hun sykepleier, giftet seg og fikk tre barn. Hun har siden fått 11 barnebarn og 31 oldebarn.

Noen dødsårsak er ikke oppgitt, men hun døde i Jerusalem, der hun bodde.