FOTOBOKS: Prins Carl Philip kjørte ifølge en fotoboks 19 km for fort på en strekning i Stockholm i vinter. Boten er betalt.

Prins Carl Philip bøtelagt etter å ha kjørt for fort

Sveriges prins Carl Philip har fått en fartsbot på 2400 kroner etter at han kjørte 19 km/t for fort i Stockholm. Boten er betalt.

Av Stella Bugge

Det melder svenske Aftonbladet.

Prinsen ble foreviget av en fotoboks da han kjørte i den svenske hovedstaden den 4. desember i fjor.

– Boten er betalt, sier hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren til Aftonbladet.

Det var like etter klokken syv om morgenen at prinsen passerte Norrtullstunnelen 17 på E20 i en Volvo i en hastighet av 89 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 70.

I slutten av februar, skriver Aftonbladet, ble Carl Philip kalt inn til avhør i forbindelse med for fortkjørningen. Her forklarte prinsen at han trodde det var lov å kjøre 80 km i timen på denne strekningen. Han kunne ikke si om den målte hastigheten stemte, men hadde ingen innvendinger mot fartsmålingen,