Komiker Christian Mikkelsen har blitt pappa

Christian Mikkelsen (31) avslørte på direktesendt radio at han har fått barn.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har blitt pappa, sier Christian Mikkelsen i mandagens P3-morgen. Klippet er også delt på NRK P3s Instagram.

Samtidig med at Mikkelsen avslører at han nylig har fått barn, avslører han at han har blitt pappa til en liten jente.

– Hun er veldig veldig søt. Er veldig lykkelig av å ha et lite menneske i hus, som gir meg så mye glede. Enn så lenge er det en fantastisk opplevelse, fortsetter han.

Mikkelsen har delt svært lite av kjærlighetsforholdet sitt i det offentlige. Ifølge TV 2 har han fått barn sammen med Celia Aabø Mellem.

31-åringen er komiker og NRK-profil, og er jevnlig med som rådgiver i radioprogrammet «Lørdagsrådet».

Sammen med Martin Beyer-Olsen er han kjent fra humorprogrammer som «Martin og Mikkelsen», «Strømmeland» og «Verdens minste kommentatorboks».