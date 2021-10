STØTTESPILLER: Hilaria Baldwin støtter ektemannen Alec Baldwin og den avdøde Halyna Hutchins sin familie i et nytt Instagram-innlegg.

Hilaria Baldwin bryter tausheten etter skytingen: «Hjertet mitt er med Halyna»

Forrige uke avfyrte Alec Baldwin et skudd ved en feiltagelse som drepte filmfotograf Halyna Hutchins på et filmsett i New Mexico. Nå kommenterer Baldwin sin kone den fatale ulykken for første gang.

Av Hege Bellika Hansen

Etter fire dager stillhet adresserer Hilaria Baldwin skytingen på «Rust»-filmsettet skriver ET. Posten hennes på Instagram er en støtteerklæring til den avdøde filmfotografen sin familie og hennes egen ektemann, Alec Baldwin.

– Mitt hjerte er med Halyna. Mannen hennes. Sønnen hennes. Familien deres og de nærmeste. Og min Alec, står det blant annet på bildet Baldwin har publisert.

FINNES IKKE ORD: Hilaria Baldwin adresserer for første gang den fatale hendelsen hvor ektemannen hennes Alec Baldwin avfyrte et skudd som tok liv av filmfotograf Halyna Hutchins.

Alec Baldwin uttalte på Instagram etter ulykken forrige torsdag at «det finnes ikke ord» som kunne uttrykke hvor forferdelig og sjokkerende hendelsen var. Hilaria Baldwin gjengir ektemannens ord til sine følgere.

– Det sies: «det finnes ikke ord» fordi det er umulig å uttrykke sjokket og hjertesorgen over en så tragisk ulykke. Hjerteknusende. Tap. Støtte, står det avslutningsvis på bildet.

Baldwin mottok støtte fra hennes kjente venner, deriblant Melanie Griffith og Katie Couric.

Hun er kjent som yogainstruktør, gründer, podkaster og forfatter.

FORTVILET: Alec Baldwin som avfyrte våpenet som tok liv av filmfotografen ble sett fortvilet etter avhørene natt til fredag utenfor.

Filmregissøren Joel Souza, som ble truffet i skulderen av den samme kulen som drepte Hutchins, fortalte hvor preget han er over dødsfallet til Deadline.

– Jeg er helt knust etter tapet av min venn og kollega Halyna, uttalte Souza lørdag morgen amerikansk tid til.

Han sa videre til det amerikanske nettstedet at hun var en «snill, levende, enormt begavet, kjempet hardt og presset meg til å bli bedre».

Reaksjonene har flommet på sosiale medier og ulykkesstedet over helgen, og utallige regissører, skuespillere, folk i filmindustrien og representanter for crewet på settet har uttalt seg angående ulykken.

Halyna Hutchins ektemann, Matthew, sier til New York Post at han har vært i kontakt med Baldwin. Matthew, som kun er omtalt med fornavn, sier videre at Baldwin er «veldig støttende».

Nå er innspillingen av filmen, der Alec Baldwin også er medprodusent, stoppet på ubestemt tid.

Hutchins har fotografert flere filmer, blant annet «Archenemy» fra 2020 og «The Mad Hatter» fra tidligere i år. Hun er også oppført med flere filmer som er under preproduksjon, ifølge filmdatabasen Imdb.com.

Søndag fremkom nye detaljer angående hendelsen gjennom rettsdokumenter. Teamet øvde på en scene der Baldwin skulle trekke våpenet fra venstre siden av kroppen og sikte mot kameraet ifølge Reuters og New York Post. Baldwin skal ha mottatt rekvisittvåpenet fra en innspillingsleder.

Souza satt og observerte rett bak Hutchins, som skulle filme Baldwin og skytevåpenet tett på. Scenen fant sted inne i en kirke på settet, og Baldwin satt på en av benkene. Kameraet filmet ikke da skuddet gikk av.

Souza opplyser ifølge dokumentene at han hørte en lyd og deretter et høyt smell. Han forklarer videre at Hutchins holdt seg på magen og sa at hun hadde vondt. Så skjønte han at de begge to blødde.

Mandag kunne AFP melde at Mannen som ga Alec Baldwin den ladde pistolen på sett tidligere har fått sparken for dårlig våpensikkerhet.

– Dave Halls ble sparket fra produksjonen av «Freedom's Path» i 2019 etter at et medlem av filmcrewet fikk en liten og midlertidig skade da et våpen uventet ble avfyrt, sier en produsent fra filmen til nyhetsbyrået til AFP.

Etterforskningen fortsetter, og Santa Fe Sheriff's Office og Santa Fe distriktsadvokat Mary Carmack-Altwies har planlagt en felles pressekonferanse onsdag.