Durek Verrett klager inn Se og Hør for PFU

I klagen kommer det frem at Durek Verrett mener at Se og Hør publiserte sensitive helseopplysninger mot hans ønske.

Publisert: Nå nettopp

Dagbladet skriver at Durek Verrett, forloveden til Märtha Louise, klager inn Se og Hør for Pressens Faglige Utvalg for en artikkel publisert 17. desember 2021.

I klagen omtaler advokat Kyrre Eggen artikkelen som «et massivt oppslag om svært personlige og sensitive helseopplysninger publisert mot Shaman Dureks ønske», skriver Dagbladet.

– Jeg kan bekrefte at Se og Hør har mottatt en klage fra sjaman Durek. Se og Hør ser fram til en grundig behandling i utvalget og deres vurdering av saken. Vi jobber nå med et tilsvar til klagen og finner det derfor ikke naturlig å kommentere saken ytterligere før behandling i Pressens Faglige Utvalg, sier Ulf André Andersen i en kommentar til Dagbladet.

Ifølge avisen mener Verrett at Se og Hør har brutt følgende paragrafer i Vær varsom-plakaten:

3.9 Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

4.1 Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.3 Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

I 2013 vant kongefamilien frem en sak i PFU mot samme avis. Utvalget fastslo den gangen at Se og Hør brøt god presseskikk da de publiserte uriktige opplysninger om kostnadene ved Kronprinsparets ferie på St. Barts.