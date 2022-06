SKUFFET: Kompisene Magnus Lyngmo og Mohammad Payami (begge 17) bestilte billetter til Kadetten for å se favorittene $uicideboy$ og Polo G. Men artistene dukker ikke opp på festivalen likevel.

Ut mot Kadetten-festivalen: − Føles som lureri

Festivalen «Kadetten» reklamerte med fire internasjonale stjerner på programmet. Når festivalen går av stabelen neste uke, står ingen av dem på scenen.

– Da vi bestilte billetter var det fire store, internasjonale artister vi ville se, forteller kompisene Magnus Lyngmo og Mohammad Payami (17) til VG.

På programmet til Bærums-festivalen sto de populære navnene Stormzy, $uicideboy$, Jack Harlow og Polo G.

I april ble det klart at Stormzy og $uicideboy$ ikke kommer likevel. Mandag 20. juni annonserte Kadetten at heller ikke Jack Harlow og Polo G kommer på festivalen.

Som erstatning er Cezinando og rapgruppen Undergrunn hentet inn.

– Det føles som lureri, sier Lyngmo.

Drar likevel

De to 17-åringene fra Bodø har betalt 1800 kroner per festivalpass til Kadetten. Nå føler de at de har betalt for noe de ikke får.

– Undergrunn og Cezinando er gode, men det er ikke helt på samme nivå. Når jeg drar på festival vil jeg se større artister. Det var $uicideboy$ og Polo G var jeg mest hyped for å se, forteller Lyngmo.

Kompisene kommer likevel til å dra på festivalen.

– Vi har bestilt hotell, fly- og festivalbilletter, og betalt for alt, forklarer Lyngmo.

– Jeg har gledet meg lenge. Det vil være kjipt om det ikke blir noe i det hele tatt, sier Payami.

IKKE SOM PLANLAGT: Det skulle stå flere internasjonale kjendiser på scenen i Bærum om en ukes tid. Slik blir det ikke. (Bildet er fra forrige gang festivalen ble arrangert, i 2019).

Ønsker refundering

De tror festivalen uansett blir en god opplevelse.

– Men det blir ikke helt som forventet.

I lys av hvor populære artistene som opprinnelig skulle kommet på festivalen er, synes kameratene det burde vært mulig å få tak i en bedre erstatning, eller sørge for at deler av billettprisen blir refundert.

– De norske artistene som skal spille er jo billigere enn de opprinnelige.

VG har vært i kontakt med presseansvarlig for Kadetten, Lars Tefre Baade. Han forteller at også de som jobber med festivalen blir lei seg når artister de har booket blir forhindret i å komme.

– Når artister sine planer blir endret på kort varsel forekommer slike programendringer. Dette er ikke noe vi ønsker, men noe vi alltid må forberede oss på. Derfor sier vi også alltid at programendringer kan forekomme, forklarer Baade.

Feil å sette i sammenheng

Det er ikke første gang det blir kluss for bookingene til Kadetten.

I 2019 skulle opprinnelig rapper A$AP Rocky spille på festivalen, men måtte avlyse bare dagen før, da han ble arrestert i Stockholm etter en festivalkonsert. A$AP Rocky skulle selv egentlig erstatte Chance The Rapper, som avlyste festivalen noen uker før.

I år er det altså Stormzy, $uicideboy$, Jack Harlow og Polo G som glimrer med sitt fravær.

RAP: Flere populære rappere har tidligere besøkt Kadetten. I 2019 var Cardi B på festivalen som har fokus på rap-musikk.

Baade mener det er feil å sette de fire avlysningene i sammenheng.

– $uicideboy$ måtte kanslere turneen grunnet krigen i Ukraina, da halve turneen skulle foregå i Øst-Europa. Erstattere for Stormzy og $uicideboy$ var de tre internasjonale artistene: Central CEE, Baby Keem og Skimask the slump god, sier Baade.

– Det er selvfølgelig veldig leit at Jack Harlow og Polo G har valgt å innstille besøk på festivalen vår og flere festivaler en uke før avvikling, og dette førte til at vi måtte kaste oss rundt for erstattere.

Ifølge Baade var mange fornøyde med bookingen av Cezinando og Undergrunn.

– Vi solgte masse dagsbilletter på mandag, opplyser han, og legger til at Undergrunn sto øverst på lista når de spurte publikum om ønsker.

Baade svarte ikke på VGs spørsmål om det vil være aktuelt for Kadetten å refundere deler av billettprisen, slik kompisene Lyngmo og Payami ønsker.

For tre år siden sto Isah og Dutty Dior på scenen på Kadetten.

