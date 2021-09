HJEMME: Märtha Louise, her avbildet hjemme i Lommedalen under innspillingen av dokuserien «Märtha», som gikk på lufta i vår.

Prinsesse Märtha tilbake fra kjærestetur i USA

Prinsesse Märtha (49) har returnert til Norge, og alle døtrene har begynt på skole.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Märtha har vært åpen om det store savnet etter kjæresten Durek Verrett (46), som hun sjelden får se på grunn av coronarestriksjoner.

– Det er ekstremt vondt, betrodde hun til VG i april.

I august kunne imidlertid Verrett fornøyd melde på Instagram at han var gjenforent med prinsessen i USA. Det var deres første møte ansikt til ansikt siden Verrett forlot Norge rett etter jul i fjor.

Selv har Märtha vært taus om USA-besøket.

Hjemme igjen

Nå kan prinsessens sekretær, Carina Scheele Carlsen, opplyse til VG at Märtha er tilbake i Norge.

Døtrene, Maud Angelica (18), Leah Isadora (16) og Emma Tallulah Behn (12), var ikke med til USA. Alle har nå begynt på skole i Norge.

Maud går på Oslo By Steinerskole, mens Leah Isadora nettopp har startet på videregående skole. Emma går fortsatt på Steinerskolen i Bærum.

Hvor lenge Märtha oppholdt seg i USA denne gangen, er ikke kjent. Et veldig langt USA-besøk ble det uansett ikke.

Så sent som i slutten av juli var prinsessen og døtrene nemlig i Portugal, der Emma Tallulah konkurrerte i EM for barn, juniorer og unge ryttere i sprangridning.

DØTRENE: Prinsesse Märtha Louise og Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn på utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya i fjor sommer.

Märtha uttalte til VG i april at hun «med tiden» planlegger å flytte til USA, og at barna da «selvsagt blir med». Hun gjorde det samtidig klart at pandemien satte begrensninger for planene.

Hjemmet i Lommedalen vil familien uansett beholde.

– Vi må jo ha et hjem i Norge. Fortsatt kommer vi til å være mye her. Vi kan jo ikke forlate vakre Norge helt, fortalte prinsessen.

22. september fyller Märtha 50 år. På bursdagen i fjor fikk hun overraskelsesbesøk av kjæresten på bursdagen. Planene for den store dagen i år, er ikke kjent.

