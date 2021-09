ÅPEN: Sophie Elise Isachsen, her på en selfie hun selv har delt til sine følgere.

Sophie Elise : − En av de tøffeste periodene jeg har hatt

Nysingle Sophie Elise (26) skriver om hvordan «hele livet er snudd på hodet».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

26-åringen, som i sommer brøt med kjæresten Kasper Kristoffersen (27), flyttet tirsdag fra rekkehuset på Ellingsrud til nyinnkjøpt leilighet i Vika i Oslo – alene.

På Instastory dokumenterer Sophie Elise flytteprosessen til sine 518.000 følgere. Samtidig åpner hun opp om utfordrende tider, og at det er viktig for henne å være ærlig om at «det går opp og ned».

– Dette er en av de tøffeste periodene jeg har hatt, og det krever mye å tenke positivt, skriver Sophie Elise, for øvrig fersk programleder i «God Kveld Norge».

Selv om hun tror fremtiden blir både fin og spennende, innrømmer hun at hun får panikk av å tenke på hva som kunne ha vært, og at hun har tanker rundt det å kunne bli alene for alltid.

Også hva folk tenker om hennes private situasjon, er vanskelig å forholde seg til, forklarer hun.

– Likevel innser jeg at dette er vonde følelser som egentlig ikke er verdt det. Mye av det man er lei seg for, er bare bekymringer, ikke en realitet, reflekterer hun.

NYINNFLYTTET: Sophie Elise Isachsen i leiligheten sentralt i Oslo.

Sophie Elise bekrefter i en SMS til VG at hun har blandede følelser rundt sin nye livssituasjon.

– Så klart er det en tøff periode, når alt blir så annerledes. Men samtidig har jeg så mye fint i livet mitt som ikke forsvinner bare på grunn av det, så derfor har jeg det fint også, skriver hun og legger til:

– Det er litt spennende å ha det tøft også, fordi man lærer så mye.

Sophie Elise skriver på Instastory at det er med litt tungt hjerte hun nå har satt punktum for fire år i rekkehuset.

– Jeg er glad og samtidig trist, fordi det alltid gjør vondt å lukke en dør (denne gangen bokstavelig), skriver hun.

Siden hun har foreldrene i hjembyen Harstad, har hun fått hjelp av et flyttebyrå.

Sophie Elise forsikrer overfor VG at hun trives i sitt nye hjem.

– Jeg kan ikke tro at leiligheten er min, for jeg hadde aldri tenkt jeg ville få råd til noe sånt. Det føles enda surrealistisk! ser hun om kåken hun bladde opp 13 millioner for.

VG skrev i juli at selskapet Sophie Elise AS i fjor kunne skilte med millionløft i form av en inntekt på nær 8,6 millioner kroner. Det er en økning på om lag 1,7 millioner kroner millioner fra året før.

– Utover salg handler inntektene mine om TV og bøker i hovedsak, opplyste Sophie Elise til VG tidligere i sommer.

Fra å være en av Norges toppbloggere med blant annet egen TV-serie, har Harstad-kvinnen de siste årene også gjort seg bemerket som forfatter. I tillegg har hun et strikkesamarbeid med Dorthe Skappel og har lansert sitt eget kosmetikkmerke.