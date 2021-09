POP-VETERAN: Tone Damli, her avbildet under MGP på nyåret i fjor.

Tone Damli hadde fødselsdepresjon: − Kunne gråte hver dag

Tone Damli (33) var ikke forberedt på følelsene som inntraff da hun ble mamma for andre gang i fjor høst.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

I podkasten «Råning med Tone» snakker popstjernen denne gangen med programleder Katarina Flatland (32). Begge gikk gravide og fødte i fjor, og både Tone og Katarina forteller at de fortsatt er i babybobla.

Tone er fortsatt hjemme med yngstemann Marlon, mens Katarinas barn nå skal begynne i barnehage.

Da Katarina forteller at hun fortsatt ammer, sier Tone at hun er litt misunnelig.

– For det fikk ikke jeg til, forklarer hun og legger til at hun syntes det var veldig trist.

Følte press

Tone forteller om forventningspresset rundt det å føde et barn og være i stand til å forsyne det med morsmelk.

– Ingen introduserer en flaske for deg på sykehuset. Det er en forventning og et press fra omverdenen, føler jeg, om at dette skal gå.

Artisten forteller om mange tårer, mye svetting og høye skuldre. Etter å ha prøvd i åtte uker, var hun så utslitt at hun bestemte at hun bare måtte gi opp. Selv om det var en tøff beslutning å ta, følte hun seg fri som fuglen dagen derpå.

Tone er åpen om følelsen av ikke å strekke helt til, etter at hun fikk sønnen Marlon i oktober i fjor. Hun har tidligere delt bilder fra den krevende fødselen.

Fra før hadde hun og samboer Markus Foss (39) datteren Billie, som nå er åtte år.

– Jeg innså vel at jeg gikk inn i en liten fødselsdepresjon, betror Tone i podkasten.

PAR: Markus Foss og Tone Damli på Se og Hørs kjendisgalla i 2019.

Tone forteller at hun etter å ha fylt ut et spørreskjema på helsestasjonen, ble oppringt av helsesøster. Helsesøster ville høre mer om bakgrunnen for at Tone hadde krysset av for ti punkter om nettopp fødselsdepresjon.

Når Katarina Flatland spør om hvordan det artet seg, svarer Tone at hun følte seg fryktelig tung i kroppen.

– Jeg var mye lei meg og kunne gråte hver eneste dag.

– En liten smell

I tillegg følte hun seg alene, siden samboeren var mye opptatt med å ferdigstille huset i Bærum, et prosjekt familien har jobbet med i mange år.

Det endte med at Tone kom til et punkt der hun ba kjæresten om å være mer hjemme, så fikk huset heller drøye enda lenger. For Tone trengte hjelp.

SCENEVANT: Tone Damli, her under MGP i fjor.

Popstjernen forklarer om fødselsdepresjonen at den kom overraskende på. Billie var nemlig en mindre krevende baby enn sønnen.

– Jeg har egentlig tenkt at ting ikke skjer med meg, at jeg har det bra og har alle forutsetninger for å smile. Og så går man på en liten smell.

Rammer én av ti kvinner

Helsenorge.no skriver på sine nettsider at fødselsdepresjon er en betegnelse som innebærer at man har depressive plager eller en klinisk depresjon under svangerskapet eller etter fødselen.

Omtrent én av ti kvinner i Norge utvikler hvert år depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller etter fødsel. Selv om denne tilstanden ofte omtales som fødselsdepresjon eller barseldepresjon, starter rundt en tredel av disse depresjonene i svangerskapet, skriver Helsenorge.

Tone er glad for at helsesøsteren ga henne tilbud om oppfølging.

– Man må ta imot den hjelpen man kan få.

I januar, etter juleferien, lettet depresjonen, uten at Tone kan sette fingeren på hva det var konkret som løsnet. Plutselig følte hun at hun behersket tilværelsen.

– Men det er ikke bare-bare å få barn, altså, konkluderer hun.

VG har vært i kontakt med Tones manager David Eriksen, som opplyser at popartisten er opptatt med innspillingen av TV-serien «Kompani Lauritzen» og derfor ikke tilgjengelig for kommentar.