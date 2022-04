LIZZO GÅR DISCO: Og lykkes.

Ukens låter: Lizzo, Anitta og Beharie

Den stille uken byr på bemerkelsesverdig mye ståk. Her er toppen av isfjellet.

Av Marius Asp

Jamie xx – «Let’s Do It Again»

Til tross for at moderbandet The xx tidvis kan oppleves litt tungt å høre på (har jeg blitt fortalt!), har Jamie xx på egenhånd lenge vært en trygg havn mellom elektronika og diverse stilarter. Så også på den house-kyssede singelen «Let’s Do It Again», der en ikke-kreditert person synger det aller meste som gjør låten verdifull. Innledningsvis kiler det i alle ledd, men selv radio-editen føles et lite knepp for lang og idéfattig for sitt eget beste.

Zupermaria & Kjartan Lauritzen – «La en naken kvinne spinne»

En erotisk tone etableres tidlig i «La naken kvinne spinne», som er en feelgood-duett mellom vestlendingene Zupermaria og Kjartan Lauritzen. Sistnevnte dominerer første halvdel av sangen, og høres – tross en inspirert bit om kvinnepupper vs. mannepupper – akkurat ut som man kunne forvente. Zupermaria, derimot, tar låten i uventede og svært overbevisende retninger – deriblant pur elektronika. Er det lov å håpe på en soloversjon?

Lizzo – «About Damn Time»

«It’s bad bitch o’clock», synger Lizzo på sin ferske singel «About Damn Time». Det frister å ta henne på ordet og legge seg rolig under nærmeste bord. Bitch-tematikken vedvarer gjennom låten, men Lizzo har kledd opp budskapet i en discolåt du skal være i et kranglete humør for å mislike aktivt. Uttrykket er mer tilbakelent og organisk enn vi er vant med, men dette uttrykket kler Lizzo overrumplende godt. Og hun synger og rapper omtrent like overlegent.

Beharie – «Simple Mistake»

Wow. For en lytter som ikke har det helt nære forholdet til Beharie, føles «Simple Mistake» som et kjærlig knyttneveslag i solar plexus. Sandnes-sangeren tilnærmer seg låten sin via fabelaktig koring, småskakke Cocteau Twins-gitarer og melodiforståelse à la Frank Ocean. Store ord, men dit må vi. Refrenget er nydeligere enn noe som har kommet fra dette ugjestmilde berget på lang tid, og forventninger til et eventuelt debutalbum er herved skyhøye.

Lauren Spencer-Smith – «Flowers»

Generisk, enerverende og grufullt: Dette er «naken» popmusikk på sitt aller, aller verste. Og britisk-kanadiske Lauren Spencer-Smith er trolig bare en forsmak på hvilke nasale, uinspirerte og selvopptatte historiefortellere som venter når algoritmene uunngåelig får herje enda friere. Det er bare å hente fram krusifikset, sølvkulene og hvitløken med det samme.

Anitta & Chencho Corleone – «Gata»

Brasilianske Anitta er svær i de sørligere delene av Amerika, og dermed en av verdens største artister i rene strømmetall. «Gata», en duett med puertoricanske Chencho Corleone, vil neppe gjøre henne mindre populær: Dette er reggaeton med nok personlighet og oppfinnsomhet i bunnen til at hovedpersonen kjapt vil kunne følge i katalanske Rosalías betydelige fotspor – verdensherredømme via latino-vibber. Fullt fortjent, i så fall.