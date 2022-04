STJERNE: KSI, eller Olajide ‘JJ’ Olatunji som han egentlig heter, er blant de største influencerene i Storbritannia.

Sidemen satser i Norge

YouTube-stjernene skal selge mat i Oslo.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Sidemen, med rapperen KSI i spissen, lanserte i fjor sin egen fastfood. Nå kommer konseptet til Norge.

Det er selskapet Livly og deres kokker som skal lage maten på sine kjøkken på Grünerløkka og Frogner i Oslo. Fra før har YouTube-gruppen matutsalg i England og Dubai.

Skykjøkken

– Vi er et skykjøkken som lager mat på vegne av restauranter kun for take away. De gir oppskrifter til oss, så tar vi hånd om resten, sier Livly-sjef Jonas Stokke.

– Sidemen har en veldig stor følgerskare i Skandinavia og i Norge spesielt. Da de ville etablere seg her, kontaktet de oss. De har et kyllingkonsept som ble kjempepopulært da de lanserte det i England.

Stokke forventer at alt skal være klart i slutten av april.

SKAL LAGE MATEN: Jonas Stokke sitt selskap Livly skal stå for matlagingen. Bestilling og salg skjer gjennom leveringstjenester som Foodora og Wolt.

Skykjøkken, eller «ghost kitchen», skjøt fart flere steder i verden under coronapandemien.

– Det har vært en enorm vekst innenfor takeaway. Det var noe man også så før pandemien, sier Stokke.

En undersøkelse gjort av forbruksforskningsinstituttet SIFO viste i fjor at blant byboere under 39 år hadde to av ti spist takeaway én eller flere ganger i uken de siste to månedene.

På landsbasis viste det seg at syv av ti hadde spist det én gang i måneden eller oftere i løpet av de to siste månedene.

Tobi Brown, Vikkstar, Miniminter, Harry Lewis, Ethan Payne og Josh Zerker i et pressebilde for kyllingmerket.

Noah Valen-Utvik (18) jobber for Sidemens matprosjekt på sosiale medier, og var nylig i London da Sides hadde «pop up»-utsalg.

Der møtte han flere av YouTube-stjernene.

– Du skal ikke se bort i fra at det blir «pop ups» i Norge også etterhvert, og da er det mye mulig at noen av Sidemen-gutta kommer innom.