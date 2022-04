Will Smith utestenges fra Oscar-seremoniene de neste ti årene

Det melder Oscar-akademiet.

Av Elise Rønnevig Andersen

Den amerikanske skuespilleren Will Smith får ikke delta på de neste ti Oscar-utdelingene, opplyser Oscar-akademiet.

Han får heller ikke delta på andre arrangementer i regi av akademiet.

Bakteppet er at Smith under årets seremoni gikk opp på scenen og klappet til komiker Chris Rock etter at han dro en vits om kona Jada Pinkett Smiths hårtap.

Kona har hårsykdommen alopecia som innebærer at hun mister hår.

Academy-president David Rubin og administrerende direktør Dawn Hudson skriver i en uttalelse at styret fredag konkluderte med at «for en periode på 10 år fra 8. april 2022, skal ikke Mr. Smith ha tillatelse til å delta på noen Academy-arrangementer».

Academy-presidenten uttrykte også dyp takknemlighet overfor Chris Rock for å «opprettholde sin ro under ekstraordinære omstendigheter», skriver Deadline.

Har beklaget

– Jeg aksepterer og respekterer akademiets beslutning, sa Smith i en kortfattet uttalelse like etterpå, ifølge Deadline.

Han har tidligere beklaget og sagt at han er flau over hendelsen.

– Enhver form for vold er giftig og destruktiv, skrev Smith i et Instagram-innlegg ikke lenge etterpå.

Oscar-akademiet fordømte hendelsen offentlig og startet en formell gransking.

– Vitser på min bekostning er en del av jobben, men en vits om Jadas medisinske tilstand ble for mye for meg, og jeg reagerte emosjonelt, skrev Smith i Instagram-innlegget.

Rock refererte på scenen til Jada og sa at han så frem til en oppfølger til «G.I. Jane» - en film fra 1997 der Demi Moore spiller en snauklipt soldat.

Hendelsen satte fyr på sosiale medier og reaksjonene har vært delt. Flere er har vært kritiske til at Smith valgte å ty til vold, andre mener stjernen handlet riktig.