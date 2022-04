STJERNEPAR: Matthew Broderick og Sarah Jessica Parker, her på rød løper før premieren til «Plaza Suite» i New York 28. mars.

Bråstopp for Sarah Jessica Parker og ektemannen på Broadway

Først fikk Matthew Broderick (60) corona. Nå er også Sarah Jessica Parker (57) smittet – og teateroppsetningen lagt på is.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Kun få dager etter at Hollywood-paret hadde premiere på komedieforestillingen «Plaza Suite» i Hudson Theatre på Broadway, er det midlertidig teppefall.

Broderick testet positivt for coronaviruset tirsdag og måtte få en innstepper. Når Parker også nå er smittet – hun testet positivt torsdag – har ikke teateret annet valg enn å avlyse, melder ABC News.

I forestillingen, som er skrevet av Neil Simon og første gang ble satt opp i 1968, spiller Parker og Broderick tre ulike par. De har fått gode anmeldelser, blant annet fra Deadline og Variety.

Entertainment Weekly mener at skuespillerne er så strålende at de overskygger selve handlingen.

SPILLER PAR: Sarah Jessica Parker og Matthew Broderick fyller rollene som tre ulike par i oppsetningen.

Opprinnelig skulle «Plaza Suite» hatt premiere i april 2020, men pandemien satte en stopper for det som for så mye annet. Forstillingen kunne omsider åpne dørene for publikum 28. mars i år.

Hverken Parker eller Broderick, som selv har vært ektepar siden 1997, har ikke uttalt seg offentlig om situasjonen som nå har oppstått.

Hva som skjer videre nå, vil bli kunngjort i nærmeste fremtid, opplyser produksjonen til ABC News.

Det er ikke første gang stjerneparet spiller mot hverandre på verdens mest berømte teaterscene. Første gang var i 1995, to år før de giftet seg, i «How to Succeed in Business Without Really Trying». Men «Plaza Suite» er deres første felles oppsetning på Broadway siden da.

PREMIERE: Sarah Jessica Parker og Matthew Broderick etter åpningen 28. mars.

Parker er også TV-aktuell. I forrige måned bekreftet HBO Max at Parker og de andre «Sex og singelliv»-kollegene får en sesong to av oppfølgerserien «And Just Like That».

Mens «Sex og singelliv» fulgte jentegjengen da de var i 30-årene, tar «And Just Like That» opp tråden når de etter hvert har rundet 50.

