KLÆR: Influencer Anniken Jørgensen sier hun gjør mange vurderinger før hun promoterer klær på sosiale medier, og at hun også oppfordrer sine følgere til å handle tidløse plagg, ta vare på klærne sine og handle brukt.

Anniken Jørgensen slår tilbake etter kleskritikk: − Kom overraskende

Anniken Jørgensen (25) publiserte en innkjøpsvideo fra klesbutikken Zara, og kritikken i kommentarfeltet lot ikke vente på seg. Fremtiden i våre hender mener influencere må være forsiktig med å promotere «fast fashion»-kjeder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er synd at Fremtiden i våre hender ikke tror at jeg fortsatt har ganske mye kunnskap om det jeg holder på med, i og med at jeg faktisk kjempet for tekstilarbeidernes rettigheter i «Sweatshop» – som var Fremtiden i våre hender sitt initiativ, skriver influencer Anniken Jørgensen i en e-post til VG.

I 2014 frontet Jørgensen Aftenposten-serien «Sweatshop». Siden den tid har hun startet sitt eget produserte klesmerke Knust porselen.

Torsdag i forrige uke publiserte hun en såkalt «haul», eller innkjøpsvideo, på TikTok. I videoen viser Jørgensen frem klær hun har kjøpt på Zara. Innlegget er ikke reklame eller et samarbeid med Zara.

Videoen har over 77.000 visninger, og i kommentarfeltet har hun fått kritikk. Flere hevder at Zara er en «versting» innen klesproduksjon, og skriver at det er en «fast fashion»-kjede.

Den ideelle organisasjonen Framtiden i våre hender, sier til VG at de synes det er synd om influencere hjelper store «fast fashion»-kjeder å spre «grønnvaskingsargumenter».

Info Dette er «Fast fashion» Fast fashion er beskrivelsen av en forretningsmodell som bygger på å plukke opp catwalk-trender og luksuriøs mote, masseprodusere trendene til lave kostnader, for så å få klærne raskt til butikker mens etterspørselen er størst.

Forretningsmodellen og masseproduksjon av klær får kritikk både av hensyn til miljø og klima, men også med tanke på arbeidskårene for de som produserer klærne. Vis mer

Dette skriver Zara til VG overordnet om kritikken:

– Først og fremst ser vi at kommentarene hverken reflekterer filosofien eller innsatsen og prinsippene til alle menneskene som jobber hos Inditex og Zara.

Moteselskapet Inditex Group eier merker som Massimo Dutto, Pull & Bear og Zara som den soleklart største. Zaras presseavdeling skriver til VG at de satser på bærekraft og at de jobber mot å nå bærekraftsmål hvert år.

Les mer av Zaras svar nederst i artikkelen.

«Promotering av en av de verste innen fast fashion» og «topp fem av det verste merke å shoppe fra da, men ja, ja», er to av kommentarene Jørgensen får på videoen.

– Det er flott at jeg har seere og følgere som bryr seg, skriver Jørgensen til VG.

– Det er dessverre sånn at vi ofte angriper andre når vi vil ha svar på ting, og da får jeg ikke så lyst til å svare på problematikken heller. Det går an å spørre pent.

– Arrestert uten at noen har gjort hjemmeleksen

Jørgensen selv svarer på noen av kommentarene på TikTok:

«Zara er blitt kjempeflinke og bruker innovative fabrics samt flyttet nesten all produksjon til Europa».

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, skriver i en e-post at det er umulig å vite hvor Zara har sin produksjon.

– At Zara oppgir opprinnelsesland, er ikke det samme som at de har åpne leverandørkjeder. Zara nekter å si hvilke fabrikker de har brukt, og man har dermed ingen mulighet til å sjekke om de enkelte tekstilarbeiderne har skikkelige arbeidsforhold eller ordentlig levelønn. Det er forholdene på hver enkelt fabrikk som er avgjørende, ikke opprinnelsesland alene.

Jørgensen mener at det ikke er altfor vanskelig å finne ut hvor klærne man kjøper er produsert, og at man kan lese på hvert enkelt plagg man handler og at Zara på nett har en egen knapp som heter «Materialer, vedlikehold og opprinnelsessted».

– Det er ganske bra av en fast fashion-bedrift å ha! Og sånne steg liker jeg å støtte. Jeg føler jeg blir litt arrestert uten at noen har gjort hjemmeleksen sin, skriver hun.

Dette skriver Zara til VG om sine leverandører.

– Hos Inditex er vi spesielt årvåkne i alt relatert til arbeidsforholdene til leverandørene som jobber med oss, og vi har nulltoleranse for enhver form for utnyttelse.

Les mer av Zaras svar nederst i artikkelen.

FRAMTIDEN: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, sier det er synd om influencere hjelper fast fashion-kjedene med å spre grønnvaskingsargumenter.

Bakken Riise er i tillegg kritisk til at Jørgensen skriver at Zara bruker «innovative materialer».

– Hvis det bare er et dekknavn for resirkulert plast, er ikke det særlig bærekraftig, sier Bakken Riise.

Info Resirkulert plast i klær Kilde: Ingun Grimstad Klepp, klesforsker på Forbrukerforskningsinstituttet SIFO på OsloMet Hva er resirkulert plast i klær? – Stadig mer av klærne våre er plast (syntetisk tekstil). – Globalt utgjør plast over 60 prosent av tekstilfiberproduksjonen. Plast lages hovedsakelig av fossile olje. Plast kan også lages gjennom resirkulering av plast. Dette kan gjøres på mange ulike måter (mekanisk og kjemisk) og fra ulike kilder. Plast finnes i ulike varianter. Det vanligste i klær er polyester (ofte kalt pet). Pet er også den vanligste plasten i for eksempel emballasje/drikkeflasker. – Når vi snakker om resirkulert plast i klær, er det i hovedsak plast fra nettopp flakser. De fleste (og for eksempel EUs rykende ferske tekstilstrategi) mener at det er galt å kalle dette for «resirkulert», eller i det minste galt å promotere slik bruk av denne plasten, fordi klær ikke kan brukes igjen – men det kan plasten i drikkeflasker. Det er med andre ord en blindvei. – Det som burde kalles resirkulert når vi snakker om klær, er «fiber til fiber» – og det foregår i en liten skala. Det er marginalt. Vi har med andre ord ikke «resirkulert plast» i klær. Bare plast som hentes ut fra andre verdikjeder og som ikke burde vært omtalt som resirkulert, fordi det er stor enighet om at denne plasten bør forbli i de verdikjeden den hører hjemme. Hvorfor brukes det? – Resirkulerte tekstiler brukes ikke fordi det er komplisert. Klær er i all hovedsak ikke en «ren fraksjon» det er blandinger av det meste (plast, organiske materialer metaller osv.) + en masse uheldige kjemikalier, fargestoffer osv. og det å resirkulere dette er svært komplisert og dyrt. Framtiden i våre hender sier at resirkulert plast frigir mer mikroplast enn ny plast, og at det derfor ikke er bedre. Hva sier forskning om dette? – Det kommer an på den måten det er resirkulert. Generelt er det mye vi ikke vet om mikroplast. – Men en ting vet vi: Alt blir til mikroplast til slutt (om det ikke brennes kontrollert). Skal vi redusere mirkoplastustlipp, må vi redusere bruken av plast. Plast i tekstil (ikke minst klær) er i eksplosiv vekst. Blant annet på grunn av at industrien har funnet det betimelig å markedsføre plasten som «bærekraftig». Hva er fordelen og hva er ulempen med resirkulert plast i klær? – Plast har mange bruksegenskaper som folk liker. Og for en del plagg er det åpenbare fordeler (vanntetthet, elastisitet osv.), men for det meste brukes plast (altså polyester og akryl osv.) fordi det er billig. Ikke fordi det er bedre. Men det kommer helt an på hvordan resirkulert plast lages og hvor mye transport, energi, kjemikalier og vann som må til får å resirkulere klærne. Det er ikke et enkelt spørsmål. Vis mer

Resirkulert plast i klær frigir mer mikroplast enn ny plast, og man derfor må slutte med plastklær, mener Framtiden i våre hender-lederen.

– Her må jeg bare si at resirkulert plast så klart er bedre enn å produsere ny plast. Så der kan vi være uenig, skriver Jørgensen.

«Grønnvaskingsargumenter»

Influenceren fastslår at hun er opptatt av bærekraft i klesindustrien.

– Men det blir dyrt å handle kun bærekraftige klær, og det tror jeg det er svært få som gjør. Så når store bedrifter gjør små endringer i sin bedrift, heier jeg på det. Etter «Sweatshop» for mange år siden, valgte jeg bort noen spesifikke kjeder jeg aldri har handlet på siden. Noen må jeg ha igjen. Det er viktig å gjøre litt, men alle kan ikke gjøre alt.

Bakken Riise i Fremtiden i våre hender sier det er bra at folk stiller kritiske spørsmål til hva store influencere promoterer på Instagram.

– Influencere er millionbedrifter med profesjonelle management i rygg. Det gir dem et ansvar for hva de promoterer. Det er synd om influencere hjelper fast fashion-kjedene med å spre grønnvaskingsargumenter som det er vanskelig å sjekke om stemmer eller som folk har lite grunnlag for å avgjøre om faktisk er bra for klima og tekstilarbeidere.

– Ikke alle har råd til å handle shit-dyre klær

– Der er jo jeg uenig, påpeker influenceren i en e-post.

Hun sier hun velger å tro at informasjonen Zara gir stemmer.

– Jeg kommer ikke til å slutte å støtte fremskritt. Aldri i livet. At Zara fortsatt er fast fashion og produserer altfor mye klær på kort tid, er jeg helt enig i, skriver hun.

– Men det er heller ikke alle forbrukere som har råd til å handle shit-dyre klær hver gang de har lyst på noe nytt.

– Kan forstå at det kan være forvirrende

Jørgensen sier hun er bevisst på klær hun promoterer til sine følgere.

– Det er viktig å ikke ta vekk gleden av å inspirere. Det viktigste her er vel å passe på at man tar vare på klærne sine lenge og at man ikke kjøper og kaster.

– Hvilke vurderinger gjør du før du promoterer et klesmerke?

– Mange! Men de siste årene har jeg ikke trengt det, i og med at info ofte står på hvert plagg. FN kom jo også med nye kriterier i år, som gjør at det er svært enkelt å finne informasjon på mange fast fashion-sider også – fordi de er pålagt å ta ansvar.

Anniken Jørgensen på Costume Awards i 2020.

Det er ingen hemmelighet at hun handler på Zara. Det sier hun at hun har gjort i mange år, og at hun har tagget Zara både på Instagram, blogg og YouTube.

– Jeg har aldri fått kommentarer på dette før, som jeg har fått med meg. Så jeg synes faktisk det kom overraskende.

Zara svarer

VG sendte flere spørsmål til Zaras presseavdeling, blant annet om arbeidsrettigheter, produksjonsland, bærekraft og materialene som blir brukt i plaggene.

Dette svarte Zara på spørsmål om materialene:

– Hos Inditex øker vi gradvis bruken av mer bærekraftige materialer og tekstilprosesser og fremmer sirkularitet.

– Vi er forpliktet til å sikre at 100 prosent av bomullen som brukes i plaggene våre, blir mer bærekraftig, økologisk eller resirkulert neste år. I tillegg vil polyester og lin brukt i produktene våre, resirkuleres eller komme fra mer bærekraftige kilder innen 2025.

Dette svarte Zara på spørsmål om produksjonsland og hvorvidt produksjonen var flyttet til Europa:

Zara skriver at Inditex årlig gjennomfører mer enn 17.000 revisjoner av sine leverandører rundt om i verden. Da kontrolleres arbeidsdager, helse- og sikkerhetsforhold på arbeidsplassen og lønnsnivå, basert på kriterier fastsatt av ILO (International Labour Organization), som Zara skriver de samarbeider aktivt med.

– Vi jobber også tett med fagforeninger.