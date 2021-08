Angelina Jolie går viralt med første Instagram-post

«Dette er et brev jeg ble tilsendt fra en tenåringsjente i Afghanistan», skriver Angelina Jolie.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

«Akkurat nå mister folket i Afghanistan evnen til å kommunisere via sosiale medier og uttrykke seg fritt. Derfor har jeg kommet til Instagram for å fortelle deres historier og stemmene til dem verden rundt som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter», forteller Jolie i sin første post på Instagram.

Variety mener at dette er aller første gang den verdensberømte skuespilleren poster noe som helst i sosiale medier.

«Vi har mistet friheten vår»

Vedlagt hennes første post er et brev som Jolie opplyser hun har fått tilsendt fra en tenåringsjente i Afghanistan. Navn og andre identifiserende opplysninger er gjort uleselig, mest sannsynlig av sikkerhetshensyn.

«En dag kom de til huset vårt», skriver hun om Taliban.

«Vi hadde alle rettigheter, vi kunne forsvare rettighetene våre fritt, men når de kom, ble vi alle redde for dem og vi tror at alle våre drømmer er borte.».

Tenåringsjenta forteller at hun har hørt at Taliban skal oppføre seg bedre nå, men har vondt for å tro det.

«Vi har mistet friheten vår», frykter hun.

Jolie er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og har vært det siden 2012, etter at hun tidligere var flyktningambassadør.

«Umulig å begripe»

Hun forteller at hun selv var i Afghanistan to uker før 11. september 2001 for å møte mennesker som flyktet fra Taliban.

«Det var 20 år siden», konstaterer hun.

«Å bruke så mye tid og penger, å se blod flyte og menneskeliv gå tap bare for at det skal ende sånn, er en fiasko det nesten er umulig å begripe», konstaterer Angelina Jolie.

I skrivende stund har Jolie fått 2,7 millioner følgere.

Hennes første post er likt over 700.000 ganger.