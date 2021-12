JULESTJERNER: Kjendiser i det store utland deler flittig bilder i sosiale medier.

Sånn feirer superstjernene jul

Instagram flommer over av kjendiser som deler glimt fra feiringer – og gamle barnebilder.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Realitydronningen Kim Kardashian la julaften ut bilde med deler av slekten, alle iført lik kosedress.

I tillegg til søsteren Khloe Kardashian og mamma Kris Jenner er tre av Kims fire barn med på bildet – North, Saint og Chicago. Det er også Khloes datter True og Rob Kardashians datter Dream.

Altså er det færre med på det tradisjonelle julebildet fra Kim enn det man er vant med. Ofte poserer hele søskenflokken sammen, men det gjør de altså ikke nå.

«God jul!», skriver Kim til sine 273 millioner følgere.

Kims og Khloes søster, Kendall Jenner, har lagt ut bilde av seg selv iført festkjole foran to store juletrær.

Fotballikonet David Beckham la 2. juledag ut bilde av popstjernekona Victoria Beckham og deres fire barn – Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper – foran juletreet.

På julaften la herr Beckham ut humoristisk bilde av seg selv med familiens tre hunder, der han spør om hvor mye de gleder seg:

Skuespiller Jesse Tyler Ferguson feirer coronajul. «Modern Familiy»-stjernen skriver under et bilde av seg og ektemannen Justin Mikita og parets barn at de er smittet.

«Vi er fullvaksinert og har fått booster-dose, men dessverre har to av tre fått covid», skriver han.

Under bildet, som viser at de har satt opp juletre, opplyser Ferguson at han er takknemlig for at de har milde symptomer.

«Vi sender kjærlighet til alle dere», runder han av med.

Fått med deg? Se norske kjendisers julebilder

Britney Spears’ forlovede, Sam Asghari, delte dette bildet av paret 1. juledag.

«En veldig gledelig jul!», skriver han etterfulgt av et rødt hjerte.

Popdivaen Mariah Carey har lagt ut vinterbilde.

«Walking in a Winter Wonderland», skriver hun og ønsker alle sine 10.5 millioner følgere god jul.

Popkometen Olivia Rodrigo viser frem et gammelt barnebilde av seg selv.

«Til ære for julaften presenterer jeg for dere min aller første julesang, «the bels», skrevet av fem år gamle meg. Lol. God jul!», skriver sangeren, som også har lagt ved et lydklipp på det neste bildet.

Også artist Dua Lipa deler barnebilde, der hun sitter på nissens fang og ser litt mellomfornøyd ut. Hun har følgende budskap til sine 76 millioner følgere:

«God jul og god ferie! Julehøytiden kan være vanskelig, så vær så snille å ta kontakt med deres kjære som kanskje tilbringer den alene, og med dem som har opplevd tap eller som er langt unna sine familier og venner i år sender dere kjærlighet og helbredelse.»

Dua Lipa har i tillegg lagt ut dette portrettet av seg selv, tatt på julaften:

Skuespillerparet Joe Manganiello og Sofia Vergara deler romantisk bilde sammen med en julepyntet, firbent liten krabat.

En annen stjerne som deler glimt fra barndommen, er Rihanna. Under et bilde av seg selv som liten jente på julenissens fang, poster popartisten bare tre røde hjerter.

Popstjernen Nick Jonas deler romantisk bilde av seg og skuespillerkona Priyanka Chopra.

«God jul til alle. Fra vår familie til deres», skriver artisten under bildet, der parets tre hunder også poserer foran juletreet.

Filmstjernen Lily Collins giftet seg med Charlie MacDowell i år og la faktisk bryllupsreisen til Norge. Hvor de feirer julen, skriver hun ikke, men Collins har lagt ut et bilde av seg og ektemannen sammen med parets hund.

«En veldig gledelig første jul som gift fra vår lille familie», lyder det i hilsenen.

TV-kjendis Chrissy Teigen la julaften ut bilde av seg og artistektemannen John Legend fra et julemarked. Noen hvit jul er det ikke der de befinner seg.

«Gjennomvåte rotter på tivoli! God julaften! Jeg vet at ikke alle kan være sammen med dem de er glad i akkurat nå, men jeg ber om en fin jul og et bedre år foran oss. Kjærlighet til dere alle», skriver Teigen.

Supermodell og skuespiller Liz Hurley poserer dristig i rosa paljetter med julepryd på hodet.

«God jul!! Dette tar tankene bort fra ankelskaden som jeg fikk i julestrømpen», skriver hun 1. juledag – og legger til et bilde (om man sveiper) der hun står smilende ved siden av en pappfigur av filmstjernen Liam Neeson.

Artisten Lizzo har mye på hjertet. Hun har pyntet seg med sløyfebånd og skriver at hun ser på det kommende året som en gave.

«Hvis du er alene akkurat nå, så sender jeg denne beskjeden direkte til deg», skriver sangeren til sine nær 12 millioner følgere.

«Dette skal også passere. Kanskje du er alene av eget valg, i så fall vil jeg takke deg for at du tar en sunn beslutning på egne vegne. Er du med familie, så verdsett dem. Feirer du vennejul, så sett pris på din valgte familie», fortsetter Lizzo.

«Tillat kjærligheten å være til stede hele tiden. Kjærligheten til deg selv og andre. Medfølelse. Tålmodighet. Jeg elsker dere så høyt».

Hollywood-stjernen Kate Hudson har lagt ut ujålete pysjbilde av seg og kjæresten Danny Fujikawa.

«Hvis dere ikke har matchende onsizer ennå, hvorfor ikke?», skriver skuespilleren.

Popstjernen Jessica Simpson deler bilde av seg og to av sine tre barn på julaften, fra pakkeåpningen.

«Julenissen var virkelig snill med jentene mine, Maxwell og Birdie», skriver hun.

Det stormer rundt Hollywood-stjernen Alec Baldwin etter skytetragedien på filmsettet nylig, der en filmfotograf ble drept. Men jul har det blitt uansett. Kona Hilaria Baldwin deler bilde av ektemannen utkledd som julenisse sammen med parets seks barn.

«Dette var det beste av alle vi tok», skriver hun og ønsker alle god jul.

Rolling Stones-rocker Mick Jagger deler bilde av seg selv foran juletreet, iført sølvjakke.

«God jul, god ferie og godt nyttår til dere alle», skriver 78-åringen.

YouTube-stjernen JoJo Siwa ønsker god jul med dette fargesprakende bilde, iført signatursløyfen på hodet:

Popstjernen Billie Eilish nøyer seg med å poste bilde av juletreet sitt – lesset med pynt og lys i ulike farger. På peishyllen henger julestrømper.

«Min favorittid på året», skriver hun.

Sveiper man på bildet, ser man artistens mamma.