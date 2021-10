TV-SKAPER: David Simon slo igjennom med TV-serien «The Wire» om sin hjemby Baltimore. Nå, over 15 år senere, vender han tilbake med en ny beretning om byens politi og narkokrig.

The Wire-skaper tilbake i Baltimore med ny HBO-serie

BALTIMORE (VG) De var politiets sivilkledde spesialenhet som skulle få ned kriminaliteten. I stedet ranet de innbyggere for penger og dop.

Enheten het «Gun Trace Task Force» (GTTF). De gikk i vanlige klær, kjørte i sivile biler og jobbet i Baltimores slitne bakgater når solen gikk ned.

Lederen, Wayne Jenkins, og hans betjenter hadde fått frie tøyler til å gjøre det som måtte til for å få våpen vekk fra gatene i byen med en av USAs verste drapsstatistikker.

I årevis opererte de som et kriminelt nettverk. De plyndret sin egen befolkning, plantet bevis og rante kriminelle. Hvem ville tro på en narkolanger?

1. mars 2017 gikk Jenkins og flere andre GTTF-betjenter intetanende inn i lokalene til Baltimore-politiet. Der ventet FBIs beredskapstropp på dem.

De hadde blitt avlyttet og etterforsket i det skjulte.

DØMT: Tidligere politibetjent Wayne Jenkins er nå dømt til 25 års fengsel.

Bok og serie

Nå har den oppsiktsvekkende historien om korrupsjon og moralsk forfall i Baltimore-politiet blitt bok – og neste år kommer HBO-serien basert på boken.

– David Simon, skaperen av «The Wire», ringte meg mot slutten av rettssaken og sa «du skriver en bok, jeg lager en serie.» Og her er vi, sier Justin Fenton, krimreporter i The Baltimore Sun siden 2008, til VG.

Boken hans, «We Own This City: A True Story of Crime, Cops, and Corruption» kom tidligere i år.

fullskjerm neste INNSPILLING: David Simon og hans medarbeidere spiller i høst inn HBO-serien «We Own This City». VG var i Baltimore under innspillingen av en scene. 1 av 4 Foto: Thomas Nilsson / VG

Innspilling

I disse dager spiller Simon inn serien i Baltimores gater, med blant andre Jamie Hector, kjent fra både «Bosch» og «The Wire», blant skuespillerne.

Innspillingen VG er til stede på finner sted i et av byens belastede områder.

– Vi vil at de skal vise alle hvor dårlig politiet behandler oss her, sier en av de skuelystne som har møtt opp.

En annen advarer om narkosalg like ved, men sier området er trygt.

Noen timer senere blir seks skutt og én drept mindre enn en kilometer lenger ned i gaten.

KRIMREPORTER: Justin Fenton dekker drap, rettsvesenet og politiet for The Baltimore Sun i en by som flommer over av kriminalitet. Neste år kommer HBO-serien basert på boken hans.

Eks-journalist

David Simon er i dag en av de mest anerkjente TV-skaperne i USA med sin journalistiske innfallsvinkel til strukturelle samfunnsproblemer.

Mens «The Wire» undersøkte forholdet mellom krigen mot narkotika, politikk, skolesystem og byen Baltimore, undersøkte «Treme» New Orleans etter orkanen Katrina – og «The Deuce» diskuterte fremveksten av pornoindustrien i New York.

Simon startet også som krimreporter i The Baltimore Sun på 1980- og 1990-tallet, som er Fentons jobb i dag.

«MARLO»: Skuespiller Jamie Hector vender også tilbake til Baltimore med den nye miniserien. I «The Wire» spilte han gjenglederen Marlo Stanfield gjennom flere sesonger.

Møtte opp på døren

De to ble kjent da Simon i 2009 skrev en kommentar i The Washington Post, hvor han kritiserte The Baltimore Sun for å la politiet slippe unna med for mye.

Fenton, 25 år gammel, ble fornærmet. Uten å ha møtt Simon tidligere, dro han hjem til ham en søndagsmorgen.

– «Jeg vil snakke med deg», sa jeg. Han ønsket meg velkommen inn, vi satt oss på kontoret hans og vi snakket sammen. Vi har holdt kontakten siden den gang, sier Fenton.

– Så kom den skandalen her. Han var interessert. Det er fortsatt her han kommer fra, utdyper Fenton.

SLITENT: Baltimore sliter med store mengder fraflyttede hus i sentrumsområdene som forfaller.

– Hvordan kunne dette skje?

Men krimreporteren tar ingen ære for å ha avslørt korrupsjonen i Baltimore-politiet.

– Jeg satt ved pulten min en dag og så kom det en pressemelding. Ideen om at en hel avdeling av sivilkledde politibetjenter hadde blitt tatt, det var ikke noe ... Jeg er flau av å si at jeg ikke var klar over Wayne Jenkins, sier Fenton.

The Baltimore Sun satte et team på saken som har gravd seg videre i saken.

– Når det kom frem i lyset så bestemte vi oss for å finne ut hvorfor vi ikke hadde visst om dette. Hvordan kunne dette skje? Hva var tegnene vi gikk glipp av? Og det inkluderte mediene, absolutt, sier Fenton.

DRAPSRATEN: Baltimore, på størrelse med Oslo hva gjelder innbyggertall, har siden 2015 hatt mer enn 300 drap hvert år. Med 265 drap hittil i år, ligger byen an til det samme nå.

Narkokrigen

Han forteller at hans overordnede mål med boken var å skrive om byen og dens måte å håndtere kriminalitet på.

– Jeg tror også at det er Davids mål å vise hvordan narkokrigen materialiserer seg i fattige, svarte nabolag og hva slags skade den gjør, sier Fenton.

Gjennom 13 år som krimreporter i byen har han sett hvordan forholdet mellom befolkningen og politiet har gått fra vondt til verre – spesielt etter Freddie Grays død, de påfølgende opptøyene og deretter et stort hopp i drapsraten.

– Jeg prøver å ta dette ferske historiske bakteppet for å forklare hvordan en som Wayne Jenkins ble hyllet av Baltimore-politiet, samtidig som han trolig var den verste politibetjenten som har jobbet i gatene, sier Fenton.