TVILER PÅ PFU: – Det har ikke vært fokus for oss nå. Det har vi egentlig ikke vurdert, og det tror jeg heller ikke er særlig sannsynlig, men jeg kan ikke utelukke det helt, sier kronprins Haakon om muligheten for at feiden med Se og Hør skal havne i PFU. Foto: Jostein Matre

Kronprins Haakon snakker ut om feiden med Se og Hør

Under et besøk i Larvik tok kronprins Haakon seg tid til å svare på spørsmål om de siste ukenes store snakkis. - Vi valgte å støtte Juliane, sier han.

Kronprinsesse Mette-Marit (44) og kronprins Haakon (44) har tre ganger gått offentlig ut med skriftlig refs av pressen. Sist gang tidligere denne måneden da de langet ut mot Se og Hør for bladets omtale av Marius’ nye kjærlighetsforhold til Juliane Snekkestad (21).

Kronprinsparet reagerte nemlig sterkt på at bladet presenterte henne som «Playboy-modell». Posten ble lagt ut på kongehusets egne nettsider.

Og i norsk presse raste debatten rundt kronprinsparets måte å ta opp temaet på.

– Det er ikke første gang at Mette-Marit går ut på denne måten, og jeg må si jeg er veldig overrasket over brevene. Den metoden som brukes for å angripe mediene, skjer bare ikke i Sverige. Det har et personlig preg som ville vært en umulighet her i Sverige. Her hever de kongelige seg over skriverier som dette, sa svenske Aftonbladets hoffekspert Jenny Alexandersson til VG.

Tirsdag var kronprins Haakon på besøk i Larvik. Og i et intervju med NRK kommenterte han for første gang hvorfor de gikk ut mot Se og Hør på den måten de gjorde.

– Situasjonen var at en ung jente, i begynnelsen av 20-årene, fikk en forside som ikke representerte hvem hun er på en særlig god måte.

– Da hadde vi et valg, skulle vi la henne stå helt alene i den situasjonen, eller skulle vi gå ut og si noe. Da valgte vi å støtte henne. Det var det denne saken handlet om for oss, sier kronprins Haakon til NRK.

44-åringen ser ikke helt for seg at saken vil ende i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Det har ikke vært fokus for oss nå. Det har vi egentlig ikke vurdert, og det tror jeg heller ikke er særlig sannsynlig, men jeg kan ikke utelukke det helt.

Fakta Kronprinsparets melding til pressen Kronprinsparet ønsker å ta opp forrige ukes oppslag i Se og Hør Se og Hør hadde i forrige uke et stort oppslag med fokus på privatlivet til Marius Borg Høiby. Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv – noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert. Kronprinsparet synes fremstillingen av Juliane Snekkestad i forrige ukes Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten. (Kilde: Kongehuset.no)

Sjefsredaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, legger overfor TV-kanalen ikke skjul på at han ønsker at kronprinsparet skal ta det skrittet.

– Da får man en endelig avgjørelse rundt denne saken her. Vi mener jo at Marius er en offentlig person, noe kronprinsparet er uenig i, så da kunne PFU vært en fin løsning i forhold til det, sier Andersen til NRK.

Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, uttalte seg i forrige uke også kritisk til kronprinsparets oppgjør med Se og Hør.

– De skal være veldig nøye med hva de klager over, og jeg føler vel at dette siste utspillet er et uttrykk for at de ikke har noen god rolleforståelse. Selv om Marius ikke står i kø til tronen, er han en offentlig person gjennom familien. Han følger med dem, og kongehuset bruker penger på hans virksomhet. Dessuten er ikke Marius et barn lenger, sa han til VG.

VG stilte i den forbindelse også en rekke spørsmål til Slottet, som de nektet å svare på.