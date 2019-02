SMILER IGJEN: Ricki Lake har opplevd mye motgang i livet. Men nå er hun igjen lykkelig forelsket. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Talkshow-stjernen Ricki Lake har funnet lykken igjen

To år etter at hun på tragisk vis mistet eksmannen avslører Ricki Lake at hun igjen er forelsket.

Publisert: 07.02.19 08:03







Ricki Lake (50), som mange vil huske for hennes nærmest legendariske talk-show på 1990-tallet, var åpen om tapet av eksmannen, Christian Evans i 2017. Og under et arrangement for TV-journalister i Pasadena, California onsdag kunne 50-åringen meddele at livet omsider begynner å ta en mer positiv retning.

– Mannen min var mentalt syk og tok livet sitt. 11. februar var det nøyaktig to år siden. Men nå, helt nylig, har jeg funnet lykken igjen, uttalte hun under arrangementet, ifølge nettstedet People.

Lakes nye kjæreste heter Jeff Scult, og er mannen bak klesmerket One Golden Thread.

– Han gjør meg virkelig glad. Vi har vært sammen i tre og en halv måned og møttes gjennom felles venner, erkjente hun.

Heller ikke på sosiale medier legger Lake skjul på at hun opplever lykkelige dager med sin nye kjærlighet. I forrige uke la hun nemlig ut et bilde på Instagram av det smilende paret med teksten «Dette er hvordan det ser ut å være lykkelig». Bildet var tatt på Cosmopolitan i Las Vegas.

Det var også på Instagram at Ricki Lake i 2017 fortalte at eksmannen, den andre i rekken, og som hun giftet seg med i 2012, hadde tatt sitt eget liv. Der skrev hun også at han i lengre tid hadde kjempet mot sin bipolare lidelse, og at hans maniske perioder hadde ført til skilsmisse mellom dem i 2015 - selv om de likevel holdt forholdet igang helt til høsten 2016.

– Det er med tungt hjerte jeg deler med dere at at min kjære sjelevenn Christian Evans er død. Verdens forsto ikke denne mannen, men jeg gjorde det. Han kjempet hele sitt liv med en bipolar lidelse - og min medfølelse går til dere andre som har mistet et familiemedlem eller venn som en følge av en mentalsykdom, skrev Lake på Instagram etter dødsfallet.

11. februar, førstkommende mandag, på toårsdagen for hans død, vil hun hedre avdøde Evans.

– Jeg er nødt til å spre ordet om denne lidelsen og forsøke å bidra til at behandling blir lettere tilgjengelig så fort som mulig. Christian ønsket ikke å bli stemplet som bipolar, men han innrømmet at han led av det i avskjedsnotatet han skrev. Endelig eide han sannheten, og med det ga han meg tillatelse til å fortelle historien, sa hun til People i 2017.