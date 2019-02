PÅ FEST: Maria Mena på Elle-festen i sommer. Foto: Jørn Pettersen, VG

Brudd for Maria Mena

Det er slutt mellom Maria Mena og Bård Hauki.

Publisert: 16.02.19 11:30 Oppdatert: 16.02.19 11:45







Maria Mena (32) delte den triste nyheten på Instagram lørdag, men sier de to fortsatt er bestevenner.

– Hei alle sammen! Jeg våknet i dag og tenkte at det kanskje var på tide å fortelle dere en slags hemmelighet ... dette er en ganske så klein del av å være meg ... og jeg vet at jeg ikke MÅ gjøre dette om jeg ikke vil men jeg har vært så ærlig med dere om begynnelsen av forholdet mitt til superbård at det føles rett å være åpen om slutten. For Det har nemlig vært slutt mellom oss i 6 måneder, skriver den norske artisten.

Dagbladet skriver at de har vært i kontakt med Mena, som ikke ønsker å kommentere bruddet ytterligere.

VG har vært i kontakt med Bård Hauki, som bekrefter at det er slutt. Han ønsker for øvrig ikke å kommentere bruddet.

Paret har vært kjærester siden 2017.