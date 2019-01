RASER: Maria Mena (32) fikk tilbud om å inngå et samarbeid med en klinikk for plastikkirurgi. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Maria Mena raser mot kirurgisk klinikk: – Hva faen? Tuller du?

RAMPELYS 2019-01-27T06:54:50Z

Den norske artisten raser mot den tyrkiske klinikken etter å ha fått tilbud om å reise til Tyrkia for å operere seg gratis.

Publisert: 27.01.19 07:54

– Hva faen? Tuller du? Er dette en greie? Jeg vet ikke om jeg skal le. Takk gode Gud for at jeg ikke har døtre, skriver Maria Mena (32) på Instagram.

Lørdag morgen tikket det inn en melding på 32-åringens Instagram-konto. Meldingen kom fra en tyrkisk klinikk, med et tilbud om samarbeid for å reise ned til Tyrkia og operere seg gratis.

I meldingen tilbyr klinikken både konsultasjon, transport og opphold på et firestjerners hotell. Samtidig legger de ved en liste over forskjellige behandlinger som artisten kan velge mellom - alt fra ansiktsbehandling, brystforstørrelse, neseoperasjon eller rumpeimplanter.

Henvendelsen har fått Mena til å reagere sterkt på sosiale medier. Artisten tar et oppgjør med klinikken og skriver at hun tidligere har slitt mye med spiseforstyrrelse.

– Jeg orker rett og slett ikke gå inn på hvor skadelig sånne ting som dette kan være på et slikt sinn, men du kan tenke deg, skriver hun.

Videre skriver 32-åringen at hun kan promotere for produkter hun liker, som hun får gratis, men at hun har et ansvar overfor den store følgerskaren sin som hun tar høyst alvorlig.

– Jeg er ikke ufeilbar, men kosmetiske operasjoner og plastisk kirurgi er det motsatte av det jeg ønsker å vise.

VG har vært i kontakt med den aktuelle klinikken, som ikke var klare over Menas reaksjon på Instagram.

– Når vi sender meldinger til influensere, sørger vi for å presisere andre alternativer - i tillegg til plastisk kirurgi. Det gjør vi fordi noen kan reagere negativt. Vi ønsker ikke å tvinge på folk noe de ikke har lyst til, men åpner opp muligheten ved å nevne andre alternativer - som for eksempel ansiktsbehandling, sier en representant for den tyrkiske klinikken, som ønsker å være anonym.

– Hva tenker dere om promotering av plastisk kirurgi? Vil det ikke skape kroppspress for andre?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Den tyrkiske klinikken har i etterkant av reaksjonen beklaget til Mena.

Fikk du med deg da bloggerne måtte i møte for å diskutere kroppspress?