DELTAR I «PARADISE»: VG møtte Thea Gudmundsen og de andre «Paradise Hotel»-deltagerne i Mexico før innspillingen. Foto: Anniken Aronsen/VG

«Paradise»-Thea slet med anoreksi: – Jeg sto i fare for å dø

CAREYES, MEXICO (VG) Thea Gudmundsen (21) har tilbrakt ett år av livet sitt på psykiatrisk avdeling. – Hele ungdomstiden handlet om å overleve, sier hun.

Da «Paradise Hotel»-deltager Thea Gudmundsen var tolv år gammel skilte foreldrene hennes seg. Hun forteller at hun var mye lei seg, stengte seg selv inne og sluttet å spise.

– Det ble til slutt et mål i seg selv, jeg følte svaret på problemene mine var å bli tynnere. Så lenge jeg bare taklet maten og ble tynnere, så ville alt komme etter, forteller 21-åringen.

Hun er en av tolv deltagere som åpnet den ellevte sesongen av «Paradise Hotel» denne uken. VG fikk møte dem alle i Mexico før innsjekk på den etter hvert så velkjente villaen.

Innlagt ett år

Gudmundsen holdt spiseforstyrrelsen skjult for foreldrene i lang tid, hun anslår at det tok rundt ett år før varsellampene begynte å lyse for dem rundt henne.

– Det er en veldig skummel sykdom, du blir en helt annen person. Man blir veldig manipulerende, noe som nok sitter litt igjen ennå. Jeg har måttet lyve veldig mye og holdt mye skjult, sier hun.

Da stavangerjenta ikke lenger klarte å skjule sykdommen ble hun lagt inn på tvungen psykiatrisk avdeling, forteller hun. Gudmundsen bestemte seg for at pleierne ikke skulle «vinne».

– Jeg veide mer da jeg ble innskrevet enn da jeg ble skrevet ut. De klarte ikke å få meg til å gå opp, jeg var så bestemt på det, sier hun.

Til tross for at hun hadde sonde og døgnvakt, unngikk hun å få i seg mat.

– Jeg var så desperat. Det er helt sykt å tenkte på, det er en utrolig skummel sykdom, sier hun alvorlig.

På det minste veide hun 27 kilo, forteller hun.

– Det er det verste jeg har vært med på, det laveste jeg har vært i livet.

INNLAGT: Thea Gudmundsen tilbrakte ett år av livet på psykiatrisk avdeling på grunn av spiseforstyrrelse. Foto: Privat

Døden nær

Hun sier pleierne var bekymret for at anoreksien skulle ta livet av henne.

– Hele ungdomstiden min handlet om å overleve. Jeg sto i reell fare for å dø, sier Gudmundsen.

Det hjalp heller ikke at hun følte seg utestengt på skolen fordi hun var så tynn. Da hun var fersk på videregående og ikke kjente noen, valgte hun å åpne seg om sykdommen.

– Jeg tror ikke det var så lurt. Jeg ble stemplet som «anoreksijenta» veldig fort. Jeg hadde bare meg selv, orket ikke å være med på ting og sluttet meg inne.

Redningen kom da hun fikk seg kjæreste da hun var 17 år.

– Han boostet meg helt opp til skyene. Jeg takker han veldig for det den dag i dag, fordi han var så god med meg. Det ble slutt for to år siden, men vi er fortsatt veldig gode venner, sier hun og smiler.

Ikke helt frisk

Nå er hun besøksvenn på psykiatrisk avdeling for å snakke med jenter som går gjennom lignende opplevelser. I tillegg har hun i ett års tid jobbet med en bok om opplevelsene sine, som hun håper hun får gitt ut, og som kan hjelpe andre.

Gudmundsen forteller at hun i dag ikke har et hundre prosent normalt forhold til kroppen sin, men at hun aldri kaster opp eller unngår å spise.

– Da tar jeg meg heller en ekstra løpetur eller spiser sunnere. Jeg har lært meg å leve sånn, og klarer meg veldig fint. Jeg har gjort meg opp veldig mange tanker om situasjonen jeg har vært i, og lagt det bak meg. Når man først har hatt anoreksi er det vanskelig å bli hundre prosent frisk, men alle har jo sine ting. Det er ikke noe som dominerer hverdagen min eller tar energien min, sier hun.