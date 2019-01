TOK TIL TÅRENE: Donna Ionna tok seg svært nær av spøken til Runar Søgaard. Foto: TV 2/Fredrik Hagen, VG

«Farmen kjendis»-deltager Runar Søgaard: – Jeg trodde virkelig ikke at hun var så hårsår

Carolas eksmann prøvde å være morsom på «Farmen kjendis»-gården, men det slo helt feil. – Det ga meg helt avsmak, mener modellmamma Donna Ionna.

Den tredje runden av «Farmen kjendis» er i gang, og allerede fra første stund ble det antydning til drama på Li gård utenfor Tangen i Hedmark. Dramatikken var det først og fremst foredragsholder i personlig utvikling Runar Søgaard (51), best kjent som eksmannen til den svenske artisten, Carola Häggkvist (52), som sto for.

Ved ankomst hang det nemlig to døde kaniner på gården, noe som fikk modellmamma Donna Ionna (49) til å reagere kraftig. Bedre ble det ikke når Søgaard tullet med henne, og løp inn i huset der hun oppholdt seg – med en av kaninene og latet som han skulle kaste den inn dit.

Spøken endte i at Ionna brast i gråt.

– Han er ganske brutal

Litt senere var han i gang igjen. Denne gangen skar han hodet av en av kaninene og la kaninhodet på puten til Svein Østvik (57). Også han reagerte med avsky.

– Man ser jo det, at jeg ikke blir noe humoristisk av det der i det hele tatt, sier Østvik til VG.

Han får tilnærmet null støtte av én av sine gode venner på gården, Mina Hadjian (43).

– Jeg må bare innrømme at jeg synes det der var dritmorsomt. Runar viste meg kaninhodet først, og sa at han skulle legge det på puten til Donna, men da sa jeg til ham at det var en jævlig dårlig idé. Det kunne han bare drite i. Jeg har sympati med Donna, men jeg må si jeg synes det var forferdelig morsomt.

Østvik er ikke enig.

BLE STORBONDE: Trude Mostue (til høyre) ble den første storbonden i årets «Farmen kjendis». Dermed er hun sjef for blant andre Runar Søgaard og Donna Ionna, som ikke akkurat kom veldig godt overens den første uken. Foto: Fredrik Hagen

– Han la hodet på min pute isteden. Jeg så på en måte på Runar som en godseier, Mr. Hollywood, og det var kanskje vel så mye grunnen til at jeg ble irritert. Han var «bossy», og om jeg skal være ærlig har han et knallhardt syn på dyr. Han er ganske brutal, og det må han bare tåle å høre. Han mener at dyr ikke på langt nær er like mye verdt som mennesker, men selv mener jeg at alt levende, til og med det døde, har sjel.

– En blodig pute

Til VG trekker Runar Søgaard på smilebåndet når han snakker det som var ment som fleip, men som heller skapte rimelig dårlig stemning blant deltagerne.

– Jeg gjorde et lite «Gudfaren»-stunt (hestehode i sengen, journ.anm.). Donna flippet, og jeg trodde virkelig ikke at hun var så hårsår. Personlig elsker jeg dyr, men jeg er også jeger. Og jeg tenker at når et dyr er dødt, da er det mat. Men det perspektivet hadde nok ikke Donna. Svein hadde definitivt ikke det han heller, humrer han.

LETTERE SJOKKERT: Svein Østvik reagerte med avsky da han fant et avkappet kaninhode på puten. Foto: TV 2

– Så hva tenker du om måten de reagerte på?

– Jeg elsker å tulle med mennesker, og jeg så det komiske og morsomme i situasjonen. Jeg tenkte at Svein skulle se sammenhengen med «Gudfaren». Men det jeg ikke tenkte på, var at denne kaninen hadde hengt kaldt i kjelleren, så da jeg skar hodet av den og la den på puten, begynte blodet å renne. På grunn av romtemperaturen. Det ble en blodig pute.

Og:

– Jeg får litt galgenhumor av og til, og det faller ikke alltid i smak. Spesielt ikke for Donna. Jeg forstår at hun reagerer som hun gjør. Vi lever i et samfunn der man ikke ser blod, bortsett fra når man tar blodprøve. Men jeg har slaktet dyr halve livet. Det kommer nok noen interessante TV-øyeblikk fremover.

Donna Ionna: – Respektløst

Donna Ionna legger til VG ikke skjul på at hun er svært kritisk til påfunnene fra «Farmen kjendis»-konkurrenten.

– Da jeg kom inn der, følte jeg meg virkelig låst vekk. Jeg er veldig glad i dyr. Ikke det at jeg ikke visste hvor dyrene kom fra, men det blir noe annet når man ser pelsen og ser at de henger der. Da tenkte jeg at jeg bare skulle leve på salatblader resten av livet mitt. Det ble for mye for meg.

– Hva synes du om at han gjorde det han gjorde?

– Alle mennesker er forskjellige. Noen synes det er gøy å gå på jakt og skyte dyr. Noen mener at dyrene kun er til for å drepes og spises. Jeg følte det veldig på meg, og det ga meg helt avsmak. Jeg synes det er respektløst overfor dyrene. For meg er ikke dette en spøk. Svein er jo en ting, hvem bryr seg om ham? Jeg tenker mer på dyrene.

REAGERTE: Donna Ionna reagerte kraftig da Runar Søgaard løp inn i huset etter henne med en død kanin i hendene. Foto: TV 2

Og stemningen var ganske laber mellom Ionna og Søgaard de neste dagene.

– Jeg hørte rykter om at produksjonen egentlig ville at det skulle bli noe mellom meg og Runar. I og med at vi er single begge to og så videre. Men der tok de nok feil, ja. De bommet veldig, sier 49-åringen til VG.