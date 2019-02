Dette er årets «Paradise Hotel»-deltagere 2019

CAREYES, MEXICO (VG) De fire kjendisene som allerede er offentliggjort, må dele hotellet med disse åtte deltagerne:

Allerede i januar ble det klart at musikkprodusent Andreas «TIX» Haukeland (25), svenske «Paradise Hotel»-veteran Bettina Buchanan (23), influenser Sofie Karlstad (21) og Youtuber Robin Johansson (24) er blant dem som skal krige om å få et lengst mulig opphold på «Paradise Hotel».

Bakgrunn: Disse profilene er med

Den luksuriøse villaen må de dele med åtte andre håpefulle, og felles for dem alle er at de er i Mexico for å spille spillet. VG fikk møte alle før innsjekk for en prat om taktikk, kjærlighet og forventninger (artikkelen fortsetter under videoen).

Floyd Olsen (22)

Skjetten-gutten som til vanlig bor med en kamerat på Grünerløkka i Oslo, er klar for å dra nytte av selgeregenskapene sine for å hevde seg i reality-programmet. Han har planen klar:

– Jeg kommer til å spille på følelsene til jentene. Det er det man må gjøre for å overleve og for å ha en partner der inne.

Han bedyrer at han egentlig er en snill fyr, men mener selv han kan være manipulerende.

– Jeg er veldig kynisk som person, og jeg tenker alltid gjennom hva jeg gjør før jeg gjør noe. Jeg er veldig flink til å sperre følelser ute hvis jeg vil, sier han med alvor i de isblå øynene.

Olsen har høye krav til en eventuell kjæreste – da må han like alt ved henne. Drømmedamen hans er naturlig vakker.

– Hvis jeg skulle hatt et forhold med noen, så skal hun ikke ha operert seg. Jeg klarer ikke restylane og silikon.

SATSER PÅ INSTAGRAM: Floyd Olsen vil bruke oppholdet i «Paradise Hotel» til å bygge seg opp i sosiale medier. Foto: Anniken Aronsen/VG

Lea Vik (25)

Du har kanskje sett henne på bladhyllen på 7 eleven – kvinesdaljenta er ikke fremmed for å vise seg lettkledd i «Vi Menn». Det har fått sladderen til å gå i Flekkefjord, der hun har adresse.

– I en liten bygd er det normer og regler og en viss liten firkant du helst ikke skal stikke deg utenfor uten å bli stemplet. Jeg tenker det er bullshit. Man kan gjøre akkurat det man vil, man skal ikke bli holdt tilbake av det som ikke er sosialt akseptert, forteller hun, og legger til at hun absolutt er klar for å provosere norske TV-seere også.

– Jeg tenker å spille meg inn litt med guttene og å holde meg litt i bakgrunnen, dra i tråder, og få andre til å gjøre drittjobbene så jeg ikke biter meg selv i ræva.

25-åringen er glad i biler og tatoveringer, og skal man sjarmere henne, må man ikke være noen pusegutt.

– Jeg kunne aldri vært med noen som bruker lengre tid på badet enn meg, eller er livredd for edderkopper. Da blir det meg som blir mann i forholdet. Jeg skal ha en mannemann, sier hun bestemt.

MODELL: Lea Vik jobber blant annet som glamourmodell, og janteloven kommer du ikke langt med i hennes nærvær. Foto: Anniken Aronsen/VG

Mario Riera (20)

Med armen full av kjærlighetserklæringer til familie og Real Madrid, er spanjolen fra Bergen klar for å sjarmere «Paradise Hotel»-seerne. Hjemmefra får han full støtte fra foreldrene og sine tre yngre brødre.

– Mamma sa at hvis du har sex på tv, så har du sex på tv, og det må du stå for, sier årets yngste deltager henslengt på en strandstol i skyggen.

– Familien betyr alt. Uten familien vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. De har vært der gjennom gode og onde tider, forteller han.

Etter at han dimitterte i militæret har han jobbet i barnehage. Han er åpen for å finne kjærligheten på «Paradise Hotel», og har en klar for mening om hvordan drømmedamen er.

– Første prioritet er tatoveringer. Blond hår, hun må være glad i trening. Drømmedamen må ha noe i hodet, hun må ikke være helt vekke. Hun må være omtenksom, by på seg selv og være seg selv rundt meg.

FAMILIEKJÆR: Mario Riera setter familien aller høyest, og har deres støtte som deltager i «Paradise Hotel». Foto: Anniken Aronsen/VG

Thea Gudmundsen (21)

Stavangerjenta sa opp jobben sin som makeup-artist for å være med i «Paradise Hotel». Hun håper å få tilbake jobben når hun er tilbake fra solfylte Mexico, men er ikke bekymret om det ikke skulle være tilfelle.

– Står jeg på bar bakke er jeg heldig som bor i Norge, og jeg kommer til å klare meg. Jeg bor hjemme, så det går fint.

Da hun fortalte om realitydeltagelsen ble det ikke veldig godt mottatt av moren.

– Mamma ble litt mer skuffet, hun begynte å grine. Hun ville absolutt ikke at jeg skulle være med, hun synes det var helt forferdelig, sier hun lattermildt.

Etter hvert fikk hun støtte hjemmefra, samt en notatbok full av gode råd.

ARBEIDSLEDIG: Thea Gudmundsen sa opp jobben som makeup-artist for å delta i «Paradise Hotel». Foto: Anniken Aronsen/VG

Henrik Beyer (21)

Ingen «Paradise Hotel» uten bergensere, og Beyer er klar for å skape god TV for de norske seerne. Selv håper han på at jentene på hotellet lager mye drama.

– Jeg elsker at folk er usikre. De blir så annerledes i oppførsel, stresser og hyler og skriker. Ingenting er gøyere enn to jenter som krangler, det er det kjekkeste som finnes. De blir så bitchy. Da skal jeg ta på meg 3D-briller og alt.

– Hva skal du med 3D-briller hvis du ser dem i virkeligheten?

– Hehe, godt spørsmål!

21-åringen, som nylig kjøpte sitt første hus i hjembyen med hjelp fra foreldrene, har ikke opplevd noe motgang i livet.

– Tro det eller ei, men jeg har det alltid perfekt. Alt går min vei. Hvis jeg kjøper flakslodd, så vinner jeg.

Han satser på å komme seg til finalen med sosial intelligens, kunnskapsbanken står det dårligere til meg.

– Jeg regner med at hele Norge tenker at jeg bare spiller dum, men det er dessverre ikke sannheten, sier han med et gutteaktig flir.

HÅPER PÅ DRAMA: Henrik Beyer tror ikke han vinner «Paradise Hotel» på kunnskapstester, men ved å være «sosialt smart». Foto: Anniken Aronsen/VG

Tea Kristine Broholm (20)

Hun er blant de yngste på hotellet, men 20-åringen fra bartebyen tror hun kommer til å føle seg som den eldste blant de andre deltagerne.

– Jeg er en ikke-typisk «Paradise Hotel»-deltager. Jeg føler ikke at jeg passer inn. Jeg liker å feste og drikke, men jeg føler ikke at jeg er dum. Jeg er opptatt av politikk og å lese nyheter, forteller hun engasjert.

Broholm er spent på de andre deltagerne, men noen drømmeprins tror hun neppe hun finner på villaen.

– Hvis jeg kommer hjem med type, da er jeg jævlig sjokkert over meg selv. Jeg kunne aldri tenkt meg og vært sammen med en gutt fra «Paradise Hotel», selv om jeg er med selv. De ofte litt dumme og tenker med pikken, sier hun og ler.

UTYPISK: Tea Kristine Broholm mener hun ikke er noen typisk «Paradise Hotel»-deltager, og tar gjerne en diskusjon om politikk. Foto: Anniken Aronsen/VG

Walid Almasri (22)

Energibomben som kom som flyktning til Norge som åtteåring, er bestemt på å sjarmere hele det norske folk. Han er imidlertid bekymret for at de andre deltagerne ser på ham som en trussel.

– Jeg tar mye plass, jeg tar alle damene – alle de tingene guttene hater.

Et løvehode glitrer i gull fra brystet hans, et smykke som matcher både tatoveringen på armen og personligheten hans, mener han.

– Jeg ser for meg meg selv som en alfahann, alt skal handle om det som er best, sterkest og vakrest.

Foreldrene hans, moren fra Romania og faren fra Irak, tok nyheten om at sønnen skulle på reality-programmet pent.

– Jeg tror jeg har verdens kuleste foreldre. De ble glade. Jeg tror de skjønner at dette er stort for meg. De er på min side uansett. Jeg er veldig heldig som har så fantastiske foreldre, fordi de skjønner at det er viktig for min karriere og glede å få opplevd dette, roser 22-åringen.

UNDERHOLDER: Walid Almasri beskriver seg selv som en entertainer, og ønsker å få folk til å le på «Paradise Hotel» Foto: Anniken Aronsen/VG

Zainab Al-Yasseri (21)

Med sitt tøffe ytre kan det kanskje virke overraskende at porsgrunnsjenta har en lidenskap for poesi. Hun er imidlertid ikke den som gjemmer seg i bakgrunnen når det bryter ut diskusjon. På spørsmål om hva slags deltager hun kommer til å være, svarer hun:

– Jeg kommer nok til å være den uskyldige jenta. Eller, uskyldig og uskyldig, det blir helt feil å si. Jeg tipper jeg blir godt likt av guttene, men at jeg ikke kommer så godt overens med jentene. Det gjør jeg aldri, sånn er det bare. Men da er det bare å være falsk.

For henne er det viktig med en omtenksom kjæreste – hun er ferdig med å date drittsekker.

– For å sjarmere meg må du være deg selv, ikke være cocky eller høy på deg selv. Ikke tro at du eier noen. Utseende er bare et pluss.

KLAR FOR KAMP: Zainab Al-Yasseri er ikke redd for en diskusjon, og er klar for å skape seg et navn under «Paradise Hotel». Foto: Anniken Aronsen/VG