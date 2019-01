DUBAI: Norwegian har sponset tur til Dubai for influensere. Det har ført til massiv kritikk på sosiale medier. Foto: Andrea Gjestvang / VG

Norske influensere kritiseres for sponset Dubai-tur

RAMPELYS 2019-01-13T04:56:59Z

Norwegian har sponset flere norske bloggere og influensere med tur til Dubai for å promotere reisemålet. Det får Amnesty Norge til å reagere.

Publisert: 13.01.19 05:56

– At norske influensere bruker tiden, ytringsfriheten og stemmen sin i det offentlige rom til å tilsynelatende ukritisk reklamere for Dubai , gir meg en litt vond smak i munnen, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til VG.

Norske influensere har fått massiv kritikk på sosiale medier etter at flyselskapet Norwegian sponset influensere med flyreise til Dubai for å promotere reisemålet. På Instagram har flere av influenserne lagt ut bilder av seg selv på strender, shopping og restauranter.

Saken fortsetter under bildet.

Generalsekretæren i Amnesty setter spørsmålstegn ved hva som er grunnlaget og bakgrunnen for turen. Kommer influenserne til å formidle baksiden av medaljen i Dubai og emiratene, eller utelukkende reklamere for reisemålet?

– Folk må gjerne dra til Dubai, men når man drar dit med hensikt om å kommunisere derfra, følger det med et ansvar om å si noe om skyggesidene. Influensere drar til et sted hvor folk er buret inne for å ha gjort det samme som de lever av: Uttrykke seg på sosiale medier og ulike plattformer, sier Egenæs.

– En kampsak

Bloggeren Espen Hilton (36), som blant annet har fortalt om at han i oppveksten ble mobbet fordi han er homofil , er blant profilene som har reist til Dubai med Norwegian. Her er homofili og transvestittisme ulovlig .

VG har vært i kontakt med bloggeren, som ikke ønsker å svare på spørsmål om den sponsede turen, men henviser til Instagram-innlegget sitt hvor han skriver hvorfor han takket ja til å dra på turen.

Hilton skriver blant annet at han gikk flere runder med seg selv før han takket ja, og at homofiles rettigheter er en kampsak for ham:

« Velger man å sitte bak et tastatur og fremme en mening mens man spiser potetgull for å løfte seg selv frem, eller velger man å ta opp kampen selv?! For meg er homofiles rettigheter en kampsak som jeg aldri kommer til å stoppe å jobbe for, men jeg velger å gjøre det i landet hvor det faktisk pågår, og derfor er jeg i Dubai ».

Saken fortsetter under innlegget.

Videre skriver han:

« Og om du trodde det ikke var, eller er homofile i Dubai så kan jeg avkrefte det, jeg ble invitert ut på date i kveld, planen var å takke nei (fordi jeg synes tinder dates er kleint) men nå tror jeg faen meg jeg stikker på date jeg », skriver han.

– Glad hvis jeg tar feil

Amnestys generalsekretær John Petter Egenæs håper influenserne er klare over hvor de drar, og at de leser seg opp på situasjonen i landet.

– Den informasjonen kan de bruke i samtaler med eksempelvis lokale personer. Da kan de få en forståelse for om de kunne vært den samme personen som de er i Norge, hvis de levde i Dubai, sier Egenæs.

– Jeg har ikke sett resultatene av at de har vært der ennå, så det er godt mulig at jeg er for rask på avtrekkeren, og at de produserer kjempespennende innhold. Jeg blir glad hvis jeg tar feil, sier han.

– Boikott virker ikke

Blogger Hedda Skoug har også reist til Dubai med Norwegian, og skriver i en tekstmelding til VG at hun reiser mye og sjelden støtter alt et land står for.

Saken fortsetter under bildet.

– Jeg synes det er forferdelig hvordan kvinner og barn utsettes og tvinges til prostitusjon i Thailand. Jeg blir kvalm av Marbella, stedet hvor flest nordmenn ferierer, er det stedet i Europa med mest kriminalitet og prostitusjon. Jeg har ingenting til overs for Donald Trump, og syns det er forkastelig hvordan deres våpenlov fungerer.

Skoug skriver videre at hun kan nevne eksempler i fleng, men at det ikke stopper henne fra å reise og oppleve verden.

– Jeg mener boikott, utestengelse og fordømmelser ikke virker. Det kommer aldri til å virke! Jeg støtter ikke kvinnesynet i Emiratene, jeg støtter ikke homofiendtlige verdier! Jeg er selv kvinne, jeg har to døtre og en sønn. Jeg har mange homofile venner. Jeg er her for å oppleve denne delen av verden, ikke for å gå i demonstrasjonstog for deres steinaldermeninger som hører hjemme på historisk museum. Jeg støtter fremtiden og mennesker som tør å være den de er.

I tillegg til Hilton og Skoug er også Anniken Jørgensen, Cornelia Grimsmo, Lene Orvik og Benedichte Bjerke med på turen til Dubai. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra dem.

– Naturlig å promotere

Norwegian er flyselskapet som har dekket flybillettene til de seks norske influenserne. Til VG forteller de at dette er en del av deres arbeid med å synliggjøre Norwegians nye, mer miljøvennlige fly og direkteruter.

– Dubai er en av over 150 destinasjoner Norwegian flyr til og som kommersielt selskap er det helt naturlig å promotere våre reisemål. Vi flyr til Dubai fra Oslo, Stockholm, København og Helsinki, og opplever god etterspørsel fra det reisende publikum, skriver kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i en epost til VG, og legger til:

– Turisme bidrar til møter mellom mennesker fra ulike kulturer. Å bli eksponert for et annet tankesett og andre verdier kan bidra til at både lokalbefolkning og tilreisende får nye perspektiver på verden.

Fikk du med deg hva som skapte mest blest i «Bloggerne» 2018?