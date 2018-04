FIKK TO PRISER: Skuespiller Amund Harboe og Bart Edwards, produsent Synnøve Hørsdal, manusforfatter Mette Bolstad og skuespillere Anne Regine Ellingsæter og Malene Wadel var til stede i Cannes for å ta imot prisene. Foto: VALERY HACHE / AFP

«Lykkeland» vant to Cannes-priser

Den har ikke premiere før til høsten, men allerede nå ha NRKs nye storsatsing gjort suksess: «Lykkeland» vant to priser i den nye internasjonale seriefestivalen Canneseries - beste manus og beste musikk.

NRKs nye storsatsing hentet inn to priser under Canneseries i Frankrike onsdag. «Lykkeland» hadde verdenspremiere på sine to første episoder under seriefestivalen, og mottok ifølge Stavanger Aftenblad stående applaus fra salen.

– Det var utrolig gøy å få lov til å få den umiddelbare responsen, noe man ikke alltid får på TV. Å sitte i en sal hvor det man har laget møter publikum for første gang, sier manusforfatter Mette Bolstad til VG på telefon fra Cannes.

Hun forteller at det er veldig stas å motta pris for serien.

– Nå er det veldig god stemning, sier manusforfatteren.

Ifølge Bolstad er champagnen åpnet, og produksjonen sitter sammen for å ta inn inntrykkene. I morgen går turen tilbake til Norge for å ferdigstille serien, som sendes på NRK til høsten. Det gjenstår fortsatt en del klipping og etterarbeid før «Lykkeland» er klar til å gå på lufta.

– Det er den beste starten vi kunne fått. Da går man inn med en sikkerhet om at man er på riktig vei, sier Bolstad.

«Lykkeland» handler om det norske oljeeventyret som startet i Stavanger i 1969, og følger fire unge mennesker på veien.

Ifølge NRK er det en av de dyreste norske seriene noensinne, med et budsjett på rundt 96 millioner kroner. Statskanalen skriver at totalt 130 TV-serier var påmeldt under seriefestivalen, og at «Lykkeland» var en av ti serier som ble plukket ut til hovedkonkurransen.

Komponist Ginge Anvik skriver i en SMS til VG, hjemme fra Norge, at prisen kom som en overraskelse.

– Sitter og jobber med resten av episodene i serien nå, og det gir jo et ekstra kick. Gleder meg til å jobbe videre, og til «Lykkeland» skal ut til folk, skriver han.

– Må også si at jeg synes det var veldig stas at Mette fikk manusprisen. Jeg vokste opp i Stavanger på 70-tallet og synes hun har beskrevet byen og folkene på en mesterlig og fin måte. Vel fortjent, sier komponisten.

