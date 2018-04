BRUTALT ANGREP: Jaime King ante fred og ingen fare da en mann onsdag angrep bilen hennes, der blant annet hennes fire år gamle sønn oppholdt seg. Foto: SMXRF/Star Max / GC Images

Jaime King langer ut mot paparazzi etter bilangrepet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 06.04.18 12:04

2018-04-06

Den brutale hendelsen rystet skuespiller Jaime King. Nå snakker hun ut på sosiale medier.

Jaime King (38) fikk seg en lite hyggelig overraskelse da hun ble angrepet av en fremmed mann i Beverly Hills i California onsdag. «Hart of Dixie»-skuespilleren befant seg på utsiden av den parkerte bilen da angrepet skjedde, og ifølge politiet var det en 47 år gammel mann fra Los Angeles som gikk løs på bilen til King.

I bilen satt også hennes fire år gamle sønn James Knight, samt en god venn av 38-åringen.

På sin egen Instagram skriver Jaime at både hun selv og sønnen er rystet etter angrepet.

- Mange takk til alle for den kjærligheten vi har mottatt siden onsdagens angrep. James Knight er rystet, akkurat som meg selv. Angrepet var svært voldelig, og min fire år gamle sønn var åpenbart målet for mannens brutale angrep. Det er skremmende, skriver King i innlegget.

Gjerningsmannen skal ha hoppet opp på frontruta på bilen, slik at ruta gikk i oppløsning. Fireåringen skal ha fått glass over seg mens han satt i bilen. Nå benytter King sjansen til å takke Beverly Hills-politiet og tilskuerne som kom til for å hjelpe, men hun er ikke nådig mot paparazzi-fotografen som var på stedet og som dokumenterte det hele.

– Det gjør meg trist at paparazzien «terroriserte» meg og min sønn ved å dytte kameraer i ansiktene våre istedenfor å prøve å hjelpe til når vi ble angrepet - når sønnen min skalv og gråt. Min modige venn Judit Balogh brukte treningen hun har i selvforsvar til å forsøke å holde dette individet fra å skade James Knight mens glasset knuste over ham etter at gjerningsmannen hoppet opp på taket til det kollapset, og sparket i vinduer for å forsøke å nå ham.

– Gjerningsmannen kastet en flaske på henne, slo og angrep, men kunne ikke fange henne. Uten hennes tapperhet og uselviskhet kan jeg ikke engang forestille meg utfallet, skriver hun.

Ifølge politiet skal gjerningsmannen litt før han gikk løs på skuespillerens Mercedes ha blitt observert mens han gikk løs på andre biler. Mannen ble senere arrestert for hærverk og for å ha satt Jaimes barn i fare.

Jaime King er gift med Kyle Newman (42). De har også sønnen Leo Thames (2) sammen.

