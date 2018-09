FULLT SHOW: Parketten var fylt opp med glitter og glam da Morten Hegseth gikk innpå. Foto: Helge Mikalsen, VG

Morten Hegseth dekket i glitter: – Det luktet glamour og homofili

RAMPELYS 2018-09-22

NYDALEN (VG) Både Trude Drevland og Glenn Jensen fikk bli med på dansegulvet da Morten Hegseth vrikket løs til «It’s Raining Men».

Publisert: 22.09.18 19:34

Forrige lørdag skapte Frank Løke turbulens da han kastet av seg antrekket og sto igjen i «Borat»-drakt under dansen. TV 2 kastet ham ut av programmet , noe som aldri før har skjedd i «Skal vi danses» historie

Aune Sand fikk en ny sjanse etter å ha blitt sendt hjem. Under comebacket imponerte han, sammen med Linni Meister, dommerne. Det ble 26 poeng på kunstneren.

Sand selv ønsker ikke å prate med VG før han har danset, opplyser TV 2 .

Frank Løke-stuntet ble ikke nevnt med ett ord i sendingen, utover at programleder Anders Hoff slo fast:

– Det har vært litt av en uke, sier programleder Anders Hoff.

Det blir et gjensyn med tidligere «Skal vi danse»-deltagere denne lørdagen. Det er nemlig «veteranuke», og blant andre Jorun Stiansen, Grunde Myhrer og Linni Meister tar steget ut på parketten med sine respektive danseduoer.



















– Luktet glamour og homofili

En som virkelig så ut til å kose seg på parketten var VGTVs Morten Hegseth. Av veteraner fikk han og dansepartneren Mai Mentzoni med seg både Trude Drevland og Glenn Jensen, og firkløveret slo seg løs til «It’s Raining Men» i full glitter og stas.

– Det luktet røyk og parfyme og glamour og homofili, sa Hegseth etter dansen, og sanket hele 32 poeng fra dommerne.

Sammen med Aune Sand , havnet Aleksander Sæterstøl og Jan Gunnar Solli blant dem med færrest stemmer. De føler kanskje derfor et ekstra press på å levere på dansegulvet denne lørdagen.

Under ser du alle ti veteranene som gjør «Skal vi danse»-comeback:















Klinte til

Einar Nilsson og dansepartneren fikk med seg Eirik Søfteland på scenen. Showdansen avsluttet de mennene med et saftig kyss, og etterlot de fire dommerne helt i ekstase

– Hvis dette er starten på denne kvelden, så orker jeg ikke mer, sier Tore Pettersen som var full av godord.

Dommerne var alle enige i at TV-maleren klarte seg strålende på parketten, og belønnet ham med hele 35 poeng.

Intern konkurranse

«Paradise Hotel»-kjæresteparet Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl konkurrerer mot hverandre i «Skal vi danse». Selv om det tilsynelatende ikke er krig dem i mellom, avslører Aleksander at det er en intern konkurranse mellom dem.

– Den som får minst poeng må betale middag til uken. Nå er jeg spent på hva Martine får, sa han til programleder Kathrine Moholt.

Selv sanket han 28 dommerpoeng, litt opp fra forrige lørdag. Til tross for det dro Martine til med 30 poeng, og slipper derfor å stå for middagen den kommende uken.

Dorthe Skappel karret seg helt til topps på poengtavlen forrige uke, men dommerne var ikke like overbevist denne lørdagen, til tross for at hun hadde fått med seg Mia Gundersen på scenen. Trine Dehli Cleve savnet mer «trøkk og power», og Dorthe fikk kun 25 poeng fra dommerne.