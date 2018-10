HØYDRAMATISK TIRSDAG: Programleder Gaute Grøtta Grav loser nok en gang 14 deltagere gjennom høstens «Farmen». Tirsdag ble det drama da to deltagere valgte å reise hjem fra gården. Foto: Espen Solli

«Farmen»-Kim snakket om sin fortid på gården: To deltagere kontaktet TV-produksjonen

Kim Stefan Jenssen trakk seg fra tirsdagens «Farmen» etter å ikke ha spilt med åpne kort overfor TV 2. Til andre deltagere skal han ha vært åpen, noe som skapte ryktespredning og dårlig stemning.

To deltagere valgte overraskende å trekke seg fra tirsdagens «Farmen» på TV 2 . For friidrettsjenta Live Solheimdal (21) ble det vanskelig å fortsette oppholdet, først og fremst på grunn av matmangel.

– Det ble veldig lite mat. Jeg angrer vel litt i ettertid på at jeg ikke tok meg litt mer til rette, og at jeg tok mer potet og drakk mer melk. Det var helt feil matfordeling, vi rasjonerte jo mat og slikt, og det hjelper jo ikke når mange var så sultne, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Reiste hjem etter å ha løyet

Til daglig trener Solheimdal beinhardt hver eneste dag. Derfor ble det tungt når mangelen på mat begynte å tære på musklene.

– Jeg er jo ganske slank i utgangspunktet og merket tidlig at jeg ikke kom til å holde lenge. Jeg begynte å se blodårene litt tydeligere, og «sixpacken» stakk seg fram. Det hadde gått åtte dager og jeg så allerede sånn ut. Var det virkelig verdt å dra det lenger, tenkte jeg da.

Enda mer dramatisk var avskjeden til Kim Stefan Jenssen (40), som så seg nødt til å trekke seg fra programmet da TV 2 fant ut at han ikke har vært ærlig med produksjonen. Jenssen er nemlig tidligere straffedømt, noe han unnlot å opplyse til kanalen i castingen.

Domfellelsen ligger mange år tilbake i tid, men etter å ha hatt en samtale med TV 2 og produksjonsselskapet Strix, valgte han å pakke sakene sine og reise hjem.

– Veldig ekkelt

– Jeg opplevde det som var veldig ekkelt da Kim Stefan ga beskjed om at han skulle dra. For jeg hadde jo snakket med produsenten om å trekke meg før Kim gjorde det. Det fikk jeg godkjent, så da han trakk seg tenkte jeg at det nok var veldig lenge til jeg fikk lov å dra hjem, forteller hun.

21-åringen prøvde å bite tennene sammen, og håpet å klare et par dager til på gården. Men da Kim trakk seg, ble det enda verre for henne å bli værende.

– Det var trist. Da Kim trakk seg, én jeg hadde et så godt forhold til der inne, ble det enda tyngre for meg å være der. Han var en god person å snakke med og støtte seg til.

Selv om Jenssen ikke hadde vært ærlig med TV 2 om at han er tidligere domfelt, skal han ha vært åpen til flere av deltagerne om sin fortid.

– Ja, han var åpen om dette for flere deltagere inne på gården, erkjenner Live.

– De hausset det opp

Det skapte til tider rabalder på gården.

– Det er jo et par der inne som er ganske dramatiske av seg. De tok det veldig alvorlig og begynte å hausse det opp. Dette tok de også opp med «Farmen»-produksjonen, altså at han hadde sagt saker og ting.

Det gjorde oppholdet på gården vanskelig. Ikke bare for Kim selv, men også for flere av de andre deltagere.

– Det begynte å bli snakk inne på gården uten kameraer til stede. For meg og Andrea (Badendyck, journ.anm.) var det ganske vanskelig, siden vi var gode venner med Kim. Og da det ble sagt så mye rart fra andre deltagere, trakk vi oss litt unna ham. Vi visste jo ikke hva som var sant og ikke, eller hva vi skulle tro. Akkurat det angrer jeg litt på nå.

– Enkelte vendte ham ryggen

– Snakket du med ham om dette?

– Nei, det rakk vi ikke. Enkelte vendte ham plutselig ryggen, og så dro han plutselig. Jeg og Andrea var egentlig ikke involvert i det, men vi ble veldig sjokkerte når han først dro. Noen syntes det var bra at han dro. Det syntes ikke jeg, for uansett fortid var han en bra og herlig fyr. Det var trist for oss som faktisk likte ham.

Hun har kun godt å si om sin hjemsendte «Farmen»-konkurrent.

– Kim er ekte, ærlig og veldig rett ut. Det er ikke noe vondt i ham. Det var vondt å se at han var så lei seg, men det viser jo bare at han er ekte, mener idrettsjenta, som tror ting ble dratt litt ekstra ut av sammenheng inne på gården.

– Jeg syntes synd på Kim for at det ble så mye drama, og jeg tror han fikk svi for at noen diktet litt. Det burde ikke blitt gjort på den måten. Han ble frosset ut av veldig mange.

TV 2: – Vi er gjort kjent med dette

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at produksjonen er kjent med at det oppsto rykter og til tider utfrysing av Jenssen inne på «Farmen».

– Ja, dette er noe TV 2 ble gjort kjent med i ettertid, sier Iversen til VG.

– Live forteller også at et par av deltagerne valgte å ta dette opp med produksjonen. Medfører det riktighet?

– Det er riktig at to deltagere har hatt en samtale med produksjonen av «Farmen».

– Var ryktespredningen og reaksjonen fra enkelte deltagere en medvirkende årsak til at han valgte å reise hjem?

– Nei, dette var ikke årsaken til at han ville reise hjem, fastslår Alex Iversen til VG.