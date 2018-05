HAR BEKLAGET: Roseanne Barr la seg flat etter Twitter-meldingene, men det var ikke nok. Foto: VALERIE MACON / AFP

«Roseanne» tas av lufta etter rasistisk tvitring

Publisert: 29.05.18 20:37 Oppdatert: 29.05.18 21:08

TV-stasjonen ABC tar Roseanne Barr (65) av lufta etter at hun kom med et rasistisk utfall mot borgerrettsforkjemperen Valerie Jarrett.

«Hvis det muslimske brorskapet og «Planet of the Apes» hadde fått barn, hadde det vært Valerie Jarrett», sto det i innlegget Barr la ut på Twitter, melder den amerikanske nettsiden TMZ.

Valerie Jarret er en afro- amerikansk borgerrettsforkjemper, og var også en av Barack Obamas viktigste rådgivere.

Selv hevder Barr at tweeten var en spøk, men TV kanalen ACB Entertainment ser ingenting humoristisk ved tvitringen.

– Kommentaren var avskyelig, motbydelig og ikke i tråd med våre verdier, og vi har derfor besluttet å kansellere serien, sier sjefen for ABC Entertainment, Channing Dungey,

Roseanne Barr fjernet tweeten etter den massive kritikken, og har beklaget hendelsen, men TV-programmet hennes er likevel historie.

«Roseanne» var i årene 1988 til 1997 en av USAs mest populære TV-komedier, og da serien gjenoppsto i mars i år fikk den over 25 millioner seere.

Serien var særlig populær blant konservative amerikanere, ettersom Barrs karakter uttrykte støtte til president Donald Trump.

