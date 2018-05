PÅ MAMMAS RYGG: Lemurungene i Kristiansand Dyrepark er knapt to måneder gamle. Foto: Ole Martin Buene

Her får lemurungene komme ut i solen for første gang

Publisert: 10.05.18 09:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-10T07:42:25Z

– De elsker solen, men føler seg fortsatt tryggest på mammas rygg, sier biolog til VG.

Dyreparken i Kristiansand har fått tre små lemurbarn. Mandag var de ute og slikket sol for første gang.

Ute for første gang

– Det er en helt ny verden for dem. De holdt seg stort sett på ryggen til mødrenes sine, for de er fortsatt utrygge, men det var tydelig at de koste seg, forteller biolog Helene Axelsen til VG.

– Det fins knapt noen andre dyrearter som er mer glad i sol enn lemurer, når de kommer ut i solen blir de glad. De setter seg ned på rad og rekke og soler seg i en yogalignende stilling, legger hun til.

Kresne

Axelsen forteller at på Madagaskar, der de kommer fra, pleier lemurene å starte dagen med å sette seg ut i solen for å varme opp kroppen. Det var derfor veldig deilig for dem at det endelig ble sol og varme her hjemme. På vinteren holder de seg innendørs.

– De er kresne på været. Med en gang det blir dårlig vær løper de inn.

Lemurungene, som knapt er to måneder gamle, ble fødet med få dagers mellomrom i slutten av mars. De syns derfor det fortsatt er tryggest på mødrenes rygg.

«Mødre og barn først» praktiseres strengt i lemurflokken. De tre fedrene og de ni andre hannene må pent finne seg i å ha herreklubb innendørs enda noen dager, mens hunnene og ungene gjør seg kjent ute.

Truet dyreart

Lemurungene er i Kristiansand er halvt norske og halvt hollandske. De tre mødrene kom i fjor høst fra Wildlands Zoo i Nederland til Dyreparken i Kristiansand. Siden oktober har de vært innendørs, men nå er det varmt nok ute til at de kunne slippes ut.





Ringhalelemuren holder i naturen kun til på Madagaskar, på lik linje med andre lemurarter. Grunnet ulovlig jakt og hugst av skogen hvor lemurene bor, står arten under sterkt press og bestanden har sunket kraftig de siste årene. Arten er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste.

Denne artikkelen handler om Natur

Kristiansand

Madagaskar