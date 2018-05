GÅR TIL SØKSMÅL: John Arne Riise saksøker Nettavisen for 2,2 millioner kroner. Foto: Tore Kristiansen

John Arne Riise saksøker Nettavisen for 2,2 millioner

Publisert: 25.05.18 17:50

Eks-fotballspilleren krever 2,2 millioner av Nettavisen fordi han hevder at avisen har utsatt ham for økonomisk tap og tap av omdømme. Nettavisens redaktør: - Vi betaler ikke fem øre

John Arne Riise (37) og hans manager Erland Bakke har tidligere klaget Nettavisen inn til PFU. Saken gjaldt Nettavisens omtale av en økonomisk konflikt Riise var involvert i.

Felt i PFU

PFU konkluderte med at Nettavisen brøt god presseskikk , og de ble felt for paragrafene 4.7 og 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

I etterkant har partene ikke kommet til enighet, og nå går Riise, via sin manager Erland Bakke, til sak mot Nettavisen.

– Vi mener John Arne har lidd et økonomisk tap på 2,2 millioner kroner, i tillegg har dette vært særdeles omdømmekrenkende for ham og hans familie, sier Bakke til VG.

– I vår fulle rett

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum stiller seg helt uforstående til dette:

– Nettavisen er i vår fulle rett til å belyse rettssaker John Arne Riise er involvert i. Han ble nylig dømt av Sunnmøre tingrett til å betale tilbake pengene i en knusende dom.

Det var i fjor at Riise ble saksøkt, og bakgrunnen for konflikten er at det i tidsrommet 7. desember 2016 til 19. mars 2017 ble gjort uttak på til sammen 483.000 kroner fra en sparekonto eks-fotballspilleren disponerte. Dommen fra tingretten i april var knusende mot Riise .

Stavrum er helt uenig i at Nettavisen har ansvar for Riises eventuelle økonomiske tap.

– Vi stiller oss også uforstående til noe påstått økonomisk tap, og for alle tilfeller at dette er noe Nettavisen kan holdes ansvarlig for.

Manageren sier både Riise og Nettavisen har ønsket å komme til en minnelig løsning, men at det har vist seg å være umulig.

– Vi klarte ikke å komme frem til et beløp som begge partene kunne akseptere. Det var aldri et møte for å diskutere noe annet enn forlik, understreker Bakke.

Også dette stiller Stavrum seg uforstående til.

– Nettavisen har ikke vært i noen forhandlinger, og vi betaler ikke fem øre til John Arne Riise, skriver redaktøren i en e-post til VG.

Stavrum hevder Nettavisen i går avslo et tilbud på epost om minnelig løsning på rundt en tiendedel av det beløpet Riise og Bakke hevder de vil kreve.

– Vi avslo «tilbudet» blankt av mange grunner. Offentligheten har rett til innsyn i saker som går for domstolen, og vi har ikke skrevet noe feil. I tillegg oppfatter vi påstanden om økonomisk tap som tatt helt ut av luften, og Nettavisen har uansett ikke noe ansvar for et tap John Arne Riise påstår å ha hatt.

John Arne Riise selv har følgende kommentar til VG:

– Jeg har mye erfaring med ulike mediekanaler og journalister, stort sett er alle gode. Men det finnes unntak - et av de unntakene er Nettavisen. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det alltid er de som bryter presseetiske regler og alltid de jeg opplever som useriøse og bøllete. Det at Erland og jeg nå går sammen for å kreve erstatning, skyldes at vi har sett over tid at dette gjelder veldig mange saker og involverer veldig mange. Mitt inntrykk er at Nettavisen gambler på at et fåtall klager dem inn til PFU og at enda færre igjen krever erstatning. Det er på høy tid at de tilbakebetaler noe av de inntektene de oppnår ved å skape ulykke for enkeltpersoner.

Trygg på å vinne

Eks-fotballspilleren mener det ikke er tvil om at saken har påført ham betydelig økonomisk skade.

– Jeg føler meg trygg på at vi vil vinne igjen, som vi gjorde med klagen i PFU.

Stavrum sier han ikke er bekymret.

– Vi imøteser et eventuelt søksmål med stor ro.​ Det er på tide at John Arne Riise opptrer voksent og tar konsekvensen og ansvar for sine egne handlinger uten å skylde på andre. Hvis han har økonomiske problemer, er mitt råd å rydde opp i dem, i stedet for å komme med fantasikrav i mediene, og legger til at av de største norske mediene er Nettavisen blant dem med færrest klager og fellelser i PFU.