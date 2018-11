BLOMSTRENDE OG GLAMORØS: Slik blir hertuginne Meghan omtalt i britiske medier etter at hun og prins Harry var til stede i London Palladium mandag kveld. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Meghan viste fram babymagen

RAMPELYS 2018-11-19T20:12:53Z

Meghan, hertuginnen av Sussex, vekker oppsikt uansett hvor hun kommer. Hun viste stolt frem babymagen i en ettersittende kjole under en veldedighetsforestilling i London mandag kveld.

Publisert: 19.11.18 21:12

For det er nettopp det britiske medier er opptatt av når hun og prins Harry viser seg i offentligheten.

– Blomstrende og glamorøs, skriver Daily Mail om den 37 år gamle hertuginnen som venter barn i april.

Prins Harry og hertuginne Meghan var til stede under «The Royal Variety Performance» i London Palladium, hvor de blant annet hilste på kveldens artister, som inkluderer Take Thats Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen og artistene fra musikalen «Hamilton».

The Royal Variety Performance-forestillingen er en god blanding av musikk, sang, dans – og komedie. Inntektene fra denne forestillingen har opp gjennom årene har vært til stor hjelp for mange skuespillere og underholdningsartister som ikke lenger klarer å forsørge seg selv på grunn av sykdom og alderdom.

Det var i midten av oktober at Kensington palace bekreftet at deres kongelige høyheter, hertugen og hertuginnen av Sussex, venter barn til våren. I forkant av kunngjøringen hadde britiske medier spekulert heftig de siste ukene på om Meghan har en liten synlig kul på magen.

Da den ferske hertuginnen var blant gjestene i prinsesse Eugenies (28) bryllup , skjøt ryktene enda større fart.

De første rapportene om at Meghan Markle og Prince Harry hadde funnet kjærligheten kom i månedsskiftet oktober og november 2016, etter at de møtte hverandre sommeren samme år.

En uke seinere bekreftet Harry forholdet i en pressemelding hvor han uttrykte bekymring for sikkerheten til sin kjære etter den voldsomme oppmerksomheten som fulgte.