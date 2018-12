FORELDRE: Stian Blipp og Jamina Iversen På Gullruten i Bergen for et par år siden. Foto: Krister Sørbø/VG

Jamina Iversen om dramatisk fødsel: – Så ut som en krigssti

RAMPELYS 2018-12-06T17:12:00Z

I podkasten «BabyBoom» betror Jamina Iversen (30), kona til Stian Blipp (29), alle intime detaljer om timene før, under og etter den tøffe fødselen – som endte med keisersnitt.

Publisert: 06.12.18 18:12 Oppdatert: 06.12.18 19:40

Podcasten med Iversen og venninnen Samantha Skogrand (29) er spilt inn hjemme hos Iversen og Blipp kun 11 dager etter at lille Noelle kom til verden 24. november.

Iversen forteller at hun var sliten og lei etter å ha gått fire dager på overtid. Etter en travel dag med overmodig shopping på Black Friday, begynte det imidlertid å murre i magen. Rundt midnatt kjente Iversen noe som lignet mensensmerter, hvorpå hun tekstet en venninne for å høre om det var sånn det kjentes når riene startet.

– Men hun sov jo, så jeg bare «fader» ... Etter en times tid hadde det fortsatt ikke gitt seg, så jeg tenkte at jeg fikk si til Stian at det kanskje var det . Han ble bare helt maniac og bare sånn: «Jippi, halleluja!», forteller Iversen.

Blipp fant raskt frem rie-telleren på telefonen, og da var det ingen tvil.

Skogrand, som selv venter sitt første barn i januar, spør ivrig underveis i podkasten om alle detaljer. Iversen holder lite tilbake.

– Etter hvert begynte det å bli så vondt at jeg kastet opp. Jeg ble sykt kvalm og spydde som en gris, som også satte i gang andre enden. Så det kom begge veier. Da dro vi opp på sykehuset, forteller Iversen.

Der fikk hun vite at det kun var om lag to centimeter åpning, så de ble bedt om å reise hjem igjen.

– Pladask

Klokken 04 på natten prøvde de å legge seg til å sove hjemme. Blipp sovnet litt, mens Iversen skulle måle riene ved hjelp av telleren. Hun forteller videre at hun sovnet litt også mellom slagene, men at hun plutselig våknet av en slags smellelyd. Da hadde vannet gått.

– Det var sikkert ikke egentlig en lyd, men det er sånn jeg husker det. Så var det bare «pladask». Jeg er så glad for at jeg hadde lagt tisselaken på sengen, hvis ikke hadde den vært ødelagt. En annen litt ekkel fakta ... Jeg var jo dårlig i magen, så jeg tror det kanskje kom litt begge veier, da også, ler hun.

Hun vekket Stian med en gang og forsøkte å komme seg til do.

– Men det fosset nedover bena. Det så ut som en krigssti her, på sengen og på gulvet. Det bare rant.

Da de ringte sykehuset på nytt, fikk de spørsmål om det var noe lukt eller misfarge på vannet.

– Og jeg hadde jo ikke da helt fått med meg at det kanskje kom litt fra et annet hull i tillegg. At det kom litt bæsj. Så da jeg svarte at jeg ikke trodde det, sa Stian bare «jo, det luktet litt ...». Så da var det bare å komme seg tilbake til sykehuset.

Iversen forteller at det tok hele 12 timer med rier før hun hadde 10 cm åpning. Hun fikk også epiduralbedøvelse, noe som gjorde at hun sovnet i perioder.

– Sykt sliten

– Hun ville liksom ikke helt ned, forteller hun om babyen i magen.

– Jeg prøvde alle stillinger, sto på alle fire, prøvde å gå og ligge på siden. Men da sank pulsen til Noelle. Så da måtte jeg bare ligge på rygg, noe som gjorde det vanskeligere å presse. Jeg var så sykt sliten.

Klokken 16 fikk hun vite at de vurderte keisersnitt.

– Det var litt tungt for hodet, for da var det akkurat som om jeg ga opp. Var det et alternativ, liksom? Jeg var så innstilt på at alt skulle gå normalt.

Hun hadde da holdt på i 16 timer, men ville prøve litt til. Da sa legen at de burde gå for keisersnitt. Og sånn ble det.

Iversen syntes det nesten var det skumleste – å bli trillet opp fra en koselig fødestue med søte pleiere og varm atmosfære opp til operasjon.

– Det føltes som om jeg var med i en TV-serie.

Iversen forteller at hun kjente at de holdt på med magen, men at hun ikke følte smerter under inngrepet. Det vanskeligste var følelsen av ikke å ha kontroll.

– Det var nesten det tyngste av alt. Jeg fikk litt panikk, men så kom Stian inn og sa at dette går bra. Nå får vi snart møte henne.

Hun forteller at hun i ettertid angrer på at hun ikke hadde lest seg opp på hva keisersnitt gikk ut på, for å være forberedt på at det kunne bli en realitet.

– Jeg visste ingenting.

Men da datteren endelig kom, og de hørte det første skriket hennes, var lettelsen desto større. Det satte fart på tårekanalene hos de nybakte foreldrene.

– VI gråt og hulket og lo. Det var en helt syk følelse, forteller Iversen.

Det gikk enda en halv time før hun fikk den nyfødte jenta på brystet, fordi hun skulle sys sammen. Imens lå lille Noelle på pappas bryst.

– Tenk at ut fra den kulen på magen kommer det en perfekt liten pudding, sier den stolte førstegangsmammaen.

VG har ikke lyktes i å få kommentarer fra Iversen eller Blipp om podkasten.

Podkasten er i samarbeid med bladet Foreldre og Barn. Det er den siste i rekken på seks fra kjendiskvinnene.

Iversen og Blipp giftet seg i mai . Hun har tidligere fortalt åpnet om hvor redd hun ble da graviditetstesten slo ut positivt .