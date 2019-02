HEIMEBANE: John Carew og Ane Dahl Torp spiller mot hverandre i «Heimebane». Dahl Torp var skeptisk da hun først fikk vite at Carew skulle spille Michael Ellingsen, men ble raskt overbevist. Foto: MOTLYS/NRK

Ane Dahl Torp var «sur og skeptisk» til Carew i «Heimebane»

ULSTEINVIK (VG) John Carew (39) har imponert i rollen som Michael Ellingsen i «Heimebane». Det mener en av Norges mest kjente skuespillerinner, Ane Dahl Torp (43). Men hun innrømmer en skepsis da Carew skulle prøvespille.

– Jeg var sur - og skeptisk - da jeg hørte at det var John Carew som skulle prøvefilme for rollen. Dette fordi jeg visste om mange flinke skuespillere som hadde lyst på denne rollen - og så kommer det en avdanket fotballspiller og tar den, forteller Ane Dahl Torp VG.

Hun er rask til å legge til:

– Det endret seg fort da jeg så hvordan han overbeviste i den nye jobben sin, jeg skjønte også at John er genuint opptatt av skuespilleri. I tillegg er han ydmyk - og så er han jo verdens hyggeligste fyr, smiler Dahl Torp. Hun sier hun er blitt oppriktig glad i den «store mannen».

– Og så ser jeg hvor liten jeg er, når jeg står ved siden av John Carew, smiler Ane Dahl Torp.

– Jeg har fått med meg at hun har sagt det ...

John Carew forteller at det nærmer seg 10 år siden han fattet interesse for skuespilleryrket.

– Jeg hadde blitt kjent med filmfolk gjennom fotballkarrieren min i England. Og i 2009 og 2010 dro jeg til New York for å ta timer i skuespill. Jeg ville lære, fordi jeg har en genuin interesse for dette, og jeg tenkte at det kanskje kunne være et yrke for meg i fremtiden, forteller Carew til VG - der vi sitter på Høddvoll og prater om fotball og skuespill.

SKUESPILLEREN: John Carew er en av få fotballspillere som har endt opp som skuespillere. Vinnie Jones og Eric Cantona er to andre. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Jeg var med i en skrekkfilm i Thailand i 2011. Er det noen utfordringer som dukker opp, som jeg liker, så går jeg helhjertet inn for det. Og jeg visste ikke hvor vanskelig det var. Han forteller om en bi-rolle i 2013 (Dead of Winter) og en hovedrolle i 2015 (Høvdinger) - før «Heimebane» dukket opp som noe Carew så på som svært spennende.

– Regissøren visste godt om det jeg hadde gjort tidligere, og jeg visste at dette krevde mye, jeg måtte grave dypt, dette var en stor rolle. Jeg prøvefilmet i sju uker, og de kjørte meg skikkelig. De måtte vite om jeg behersket hele spekteret, drama, sinne, tristhet, gråt.

De må ha likt det jeg gjorde, det de så, og det var et stolt øyeblikk da jeg fikk rollen. Jeg er fascinert, oppslukt av film. Og interessen og lidenskapen for dette kommer innenfra, fra hjertet, sier John Carew.

Men det stopper ikke med «Heimebane». John Carew har to store prosjekter til på gang, han har allerede laget en pilot til en ny, utenlandsk serie, som trolig kommer på Netflix. I tillegg er han i gang med en film, som etter planen kommer i mars 2019.