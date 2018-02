KRITISERES:Blogger Anne Brith Davidsen la ut navn, bosted og fødselsår på personer som hadde søkt henne opp på skattelistene. Foto: Gøran Bohlin/VG

Advokat mener blogger Anne Brith Davidsen (42) brøt personopplysningsloven

Bloggeren publiserte opplysninger om 39 skattelistesøkere. – Problematisk å legge ut personopplysninger på den måten, sier Datatilsynet.

Torsdag la blogger Anne Brith Davidsen ut et innlegg hvor hun publiserte fullt navn, bosted og fødselsår på 39 personer som har søkt henne opp på skattelistene. Bloggeren har nesten 20.000 lesere daglig.

– Jeg tenker, om de kan snoke i mitt privatliv, så kan vi snoke i deres, sier hun i blogginnlegget.

Skattelistene er offentlige og søkbare for inntektsåret 2016 og tilbake. Alle som søker blir loggført og synlig for den som søkes på.

Tre av personene på listen Davidsen har lagt ut kan være under 18 år, men det har ikke lykkes VG i å finne eksakt fødselsdato.

– Men det florerer av navn på unge følgere, og de skal vi jo tilgi. Når du er 18–19 år så vet man vel ikke bedre? Man er nysgjerrig og gjør ting man ikke tenker over, skriver Davidsen i innlegget.

Slettet innlegget

Blogginnlegget ble slettet etter å ha ligget ute i 1,5 time. Kort tid etter fulgte hun opp med et innlegg hvor hun beklager. Her forklarer hun at hun var i samtale med en advokat i forkant av publiseringen. Også dette innlegget er slettet fra bloggen.

Davidsen ønsker ikke å kommentere saken.

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet , Janne Stang Dahl, forteller at de ikke kan vurdere om delingen av personopplysningene er lov før det er kommet en klage.

– Ytringer på nett kan i mange tilfeller være vernet av ytringsfriheten, forutsatt at ytringene har et utelukkende journalistisk formål eksempelvis som en del av samfunnsdebatten. Det går en grense mot uthenging av personer og det kan settes spørsmålstegn ved om dette er formålet til bloggeren, sier hun til VG.

Hun forteller at hun ikke nødvendigvis ser noen grunn til at Davidsen skulle publisere personopplysningene.

– Det er problematisk å gi ut personopplysninger på den måten. Det er også viktig å understreke at skattelistene er offentlige, så det er ikke noe forbud å søke i disse, forteller Dahl.

Mener hun bryter loven

Advokat i Bing Hodneland, Jon Wessel-Aas, har lang erfaring med medierett og personvern. Han mener det ikke er noe journalistisk formål ved blogginnlegget til Davidsen, og at hun derfor omfattes av personopplysningsloven.

– Det er vanskelig å se noen tungtveiende grunner for at det er nødvendig for henne å få fram poenget i blogginnlegget med personopplysninger. Å ramse opp alle navnene, fødselsår og adresse på den måten ser jeg ikke som en begrunnelse som passer i personopplysningsloven.

– Vil det si at du vurderer at hun bryter loven?

– Det er sånn jeg ville vurdert det, svarer Wessel-Aas.

– Davidsen sier hun har forhørt seg med en advokat i forkant av publiseringen, hva tenker du om det?

– Hvis hun har rådført seg med en advokat om akkurat det jeg har sett skjermdump av, så er i alle fall den advokaten og jeg ganske uenig.

– Jeg er litt overrasket hvis en advokat har sagt at dette er greit.

Høyere terskel for opplysninger om barn

I personopplysningsloven stilles det krav om at publiseringen har et rettslig grunnlag, eksempelvis samtykke fra den det gjelder.

Det står også at personopplysninger som gjelder barn ikke skal behandles på en uforsvarlig måte. Davidsen hevdet i sitt andre blogginnlegg at hun hadde sjekket at de var myndige.

– Terskelen for å legge ut noe bør være høyere når man er under 18 år, sier Dahl.

– Barn tenker seg ofte ikke om før de gjør ting, noe man også må legge særlig vekt på.