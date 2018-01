LYKKELIGE: Kim Kardashian og Kanye West har fått sitt tredje barn ved hjelp av surrogatmor. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Kim Kardashian og Kanye West har fått sitt tredje barn

Publisert: 16.01.18 19:02

RAMPELYS 2018-01-16T18:02:15Z

Kim Kardashian (37) bekrefter i dag på sine egne nettsider at hun har fått barn med surrogatmor.

– Kanye og jeg er glade for å fortelle at vi har fått et sunt og vakkert jentebarn. Vi er utrolig takknemlige til vår surrogatmor som har oppfylt drømmene våre med den beste gaven noen kan gi, heter det i en uttalelse på Kim Kardashians hjemmeside .

Den lille jenta skal være frisk og veier ca. 3345 gram. Hun ble født natt til mandag, men navnet er fortsatt ukjent.

– Vi vil også takke våre fantastiske leger og sykepleiere for å ha tatt hånd om oss. North og Saint er veldig fornøyd med å kunne ønske lillesøster velkommen, skriver Kim videre.

Kanye West (40) og superstjernen har to barn fra før; North (4) og Saint (2). Disse har hun født selv, men denne gangen har Kim brukt surrogatmor, skriver TMZ.

Kim fikk svangerskapsforgiftning i begge de foregående graviditetene. Da North ble født hadde hun også og fastvokst morkake, og Saint ble forløst ved keisersnitt på grunn av risikoen. Hun valgte dermed å bruke surrogatmor denne gangen i frykt for å blø i hjel om hun gjennomførte et tredje svangerskap .

Både Kim og Kanye skal ha vært til stede under fødselen, men det ble ikke filmet til realityserien «Keeping up with the Kardashians», skriver ET Online.

Kim Kardashian delte også beskjeden om at hun har fått sitt tredje barn med hiphop-artisten på Twitter med sine 58,3 millioner følgere:

Kim og Kanye giftet seg i 2014 og hadde storslagent bryllup i Italia og Frankrike.

De siste månedene har det florert rykter om at nesten hele Kardashian/Jenner-klanen er med barn. Kylie Jenners graviditet er ikke bekreftet av henne selv, men i desember annonserte Khloe Kardashian at hun venter barn sammen med basketballstjernen Tristan Thompson.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!