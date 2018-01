SINGEL: Trude Drevland fortalte at hun ikke ser etter noen ny kjærlighet. Foto: Frode Hansen/VG

Trude Drevland (70) om bruddet: – Det er alltid tøft

Publisert: 21.01.18 19:46

RAMPELYS 2018-01-21T18:46:56Z

GRAND HOTEL (VG) Se & Hørs årlige kjendisgalla samlet kjente folk fra hele landet søndag. Festkledde kjendiser fylte den røde løperen før selve utdelingen fant sted på Grand Hotel.

En rekke kjendiser fra hele landet var samlet på Grand Hotel søndag, og flere hadde ikke spart på noe hva gjelder antrekk.

Trude Drevland stilte i en leid kjole fra THS for anledningen. Hun fortalte til VG på rød løper at hun har det bra etter at hun og ektemannen Odd Drevland valgte å gå hvert til sitt i november.

– Det er alltid tøft, men jeg har det veldig bra. Noen ganger er det nødvendig, sier hun.

– Ser du etter en ny kjæreste?

– Nei, jeg har så mange vidunderlige homofile venner, at jeg føler at det trenger jeg ikke, sier hun og ler.

Programleder Ida Fladen kom med venninnen Marte Bratberg, og fortalte at hun alltid synes det er skummelt å gå på rød løper.

– Det er på én måte gøy, endel av meg liker jo oppmerksomheten. Men jeg blir småengstelig hver gang, og få alle øyne rettet mot meg, sier hun.

Hun gledet seg aller mest til å ha det gøy med Bratberg, og legger ikke skjul på at hun synes det er gøy å feste med andre kjendiser.

– Jeg pleier å sette meg i et hjørne og spionere på hva kjendiser gjør på fest, sier hun og ler.

«Farmen kjendis»-deltaker Dennis Vareide hadde med seg kjæresten Katrine Olsen Rikoll.

– Jeg er så langt ute av komfortsonen min, så jeg måtte ha henne med som backup, forteller han.

I løpet av kvelden skal det deles ut pris for blant annet årets kjendis, årets best kledde kvinne og mann, samt årets influenser. Det er Petter Pilgaard som leder programmet.