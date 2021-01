GIFT I ÅTTE ÅR: Fra 1968–1974 var vokalist og frontfigur i jentegruppen The Ronettes, Veronica Yvette «Ronnie» Spector, gift med Phil Spector. Her er de på en filmpremiere sammen i Angeles i mars 1972. Foto: Globe Photos / Globe-ZUMA

Ronnie Spector om avdøde Phil Spector: «Han var en strålende produsent, men en elendig ektemann»

«Dessverre var ikke Phil i stand til å leve og fungere utenfor studioet», skriver ekskona om den avdøde musikkprodusenten.

Publisert: Nå nettopp

Søndag kom nyheten om at Phil Spector (81) er død.

Den tidligere drapsdømte musikkprodusenten og låtskriveren sonet en minstedom på 19 år i fengsel, og det var fengselsmyndighetene i California som bekreftet dødsfallet.

Fra 1968–1974 var vokalist og frontfigur i jentegruppen The Ronettes, Veronica Yvette «Ronnie» Spector, gift med musikkprodusenten.

Ekteparet samarbeidet tett og hadde suksess med sanger som «Be My Baby», «Baby, I Love You» og «Walking in the Rain».

Da de to skilte lag, hevdet Ronnie Spector at Phil Spector hadde vært voldelig mot henne i forholdet.

Søndag publiserte hun en tekst om sin avdøde eksmann på Facebook. Det var Deadline.com som først skrev om saken.

«Det er en trist dag for musikken og en trist dag for meg,» skriver vokalisten, som også har lagt ut et innlegg sammen med et bilde av de to på Twitter.

«Jobbey met den beste»

Ronnie skriver på Facebook at hun visste at hun «jobbet med den beste» da hun samarbeidet med Phil.

«Han hadde fullstendig kontroll og ledet alle,» står det.

Superlativene uteblir imidlertid når hun skriver om hvordan Phil Spector var som ektemann.

«Som jeg sa mange ganger mens han levde: Han var en strålende produsent, men en elendig ektemann.»

Videre skriver hun:

«Dessverre var ikke Phil i stand til å leve og fungere utenfor studioet. Mørket kom og manges liv ble ødelagt.»

BILLEDGALLERI: Phil Spector var også kjent for å prøvd en rekke ulike hårsveiser gjennom tidene.

fullskjerm neste DRAPSDØMT: Musikkprodusent Phil Spector fikk i 2009 en minstedom på 19 år i fengsel etter å ha blitt erklært skyldig for drapet på Lara Clarkson i 2003.

Jobbet med superstjerner

I 2009 ble Phil Spector dømt for å ha skutt og drept den 40 år gamle skuespilleren Lana Clarkson.

Før fengselsdommen hadde Spector et omdømme som en av verdens fremste musikkprodusenter, og han har tidligere arbeidet med superstjerner som The Beatles, Tina Turner og Leonard Cohen.

Spector fikk sitt gjennombrudd allerede som 18-åring, etter å ha gitt ut hitlåten «To Know Him Is to Love Him» med vokalgruppen Teddy Bears i 1958.

Ifølge fengselsmyndighetene i California døde Spector av naturlige årsaker.

TMZ skriver at musikkprodusenten ble diagnostisert med coronaviruset for fire uker siden. Etter å ha tilbrakt en liten periode på sykehuset skal han ha blitt overført tilbake til fengselet der han sonet dommen sin.

De siste årene skal musikkikonet ha slitt med stadig dårligere helse, og i 2014 ble det meldt at han hadde mistet evnen til å snakke.