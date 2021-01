Fredrik Skavlan må betale tømrermester etter å ha tapt i Oslo tingrett. Foto: Hallgeir Vågenes

Fredrik Skavlan tapte i retten

Fredrik Skavlan må ut med en halv million etter å ha tapt i retten.

Fredrik Skavlan må betale etter han ble saksøkt av tømrermester Kjetil Eriksen. Det fremlegges i dommen fra Oslo tingrett torsdag.

Det var Dagbladet som omtalte dommen først.

Det var i desember at begge parter møtte i tingretten. Her skulle Skavlan gjøre opp med tømrermester Kjetil Eriksen. De kom ikke til enighet utenfor rettsalen, og måtte derfor ta det til retten med flere vitner. Det gikk over tre dager.

Konflikten handler om vinduene Eriksen skulle restaurere i Skavlans villa i Oslo. Skavlan mente arbeidet ikke var utført på tilstrekkelig vis, og betalte derfor ikke Eriksen for hele jobben.

Må betale

Torsdag kom dommen som var i favør for Eriksen. Der står det at Skavlan må betale over en halv million kroner, 540.850 kroner for arbeidet. Han må også betale saksomkostninger på 293.974 kroner.

I søksmålet ba Eriksen om at Skavlan skulle betale 550.000 kroner, mens Skavlan i sitt motsøksmål bare ville at kontrakten skulle heves. I tillegg ønsket Skavlan å få betalt 341.000 kroner av Eriksen. Det var snakk om beløpet han allerede hadde betalt for arbeidet, i tillegg til summen han betalte en annen leverandør for å fullføre arbeidet.

– Fornøyd

– Det viktigste for Fredrik var å få medhold i at tømrermester hadde levert et slett arbeidet. Retten sier på den ene side at arbeidet var for dårlig, men Fredrik ga han ikke god nok tid til å rette, etter rettens mening, forteller Skavlans advokat Ole Johan Prytz til VG.

I dommen heter:

«Retter er etter bevisførsel ikke tvil om at malerarbeidene er beheftet med mangler.»

Og videre:

«Slik retten ser det, har det ikke vært uenighet mellom parten om at det var mangler ved malerarbeidet som var utført. Retten har etter dette kommet til at malerarbeidet ikke var fagmessig utført.»

Likevel konkluderte retten med at Skavlan ikke ga tømrermester Kjetil Eriksen god nok tid til å rette opp i arbeidet. Etter loven har entreprenøren rett til å rette, sier Prytz. Skavlan skal ha gitt tid til å rette, men etter tingrettens mening ikke tilstrekkelig med tid.

«Retten har etter dette konkludert med at Skavlan avslo et rettetilbud fra selskapet som han pliktet å motta. Konsekvensen er at han har mistet retten til å kreve prisavslag og heving», heter det i dommen.

– Hva tenker Skavlan om summen som må betales?

– Det tar han til etterretning. Det er konsekvensen av det resultatet retten kom til. Fredrik er fornøyd med at retten var enig i at arbeidet var slett.

– Vil man anke?

– Dommen kom i dag, så det har vi ikke tatt stilling til ennå.