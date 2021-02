KJENDISPAR: Ailo Gaup og Anne Rimmen, her på en «Senkveld»-innspilling i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Anne Rimmen og Ailo Gaup krever prisavslag etter boligkjøp

Anne Rimmen (39) og Ailo Gaup (42) mener de har krav på erstatning etter kjøp av Tåsen-bolig. Nå tar kjendisparet hustvisten til retten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken skal opp i Oslo tingrett 25. mai.

Programlederen og motocross-utøveren kjøpte funkisvillaen på Tåsen i Oslo sommer 2018. Se og Hør skrev den gangen at paret bladde opp litt over 20 millioner kroner – to millioner over takst – for den 344 kvadratmeter store boligen.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Rimmen eller Gaup. Deres advokat Ketil Krohn Venås skriver i en tekstmelding til VG at de ikke har noen kommentar på det nåværende tidspunkt.

Motpartens advokat, Bjørn Fredborg Nilsen, er også ordknapp.

– Det er en tvist etter et huskjøp, og det er fremmet reklamasjon. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier han til VG.

Det er satt av tre dager til rettssaken.

Tidligere bodde Rimmen og Gaup i rekkehus på Sagene, en bolig de i sin tid betalte én million over takst for. I fjor ble kjendisparet foreldre for andre gang.

