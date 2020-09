BLE PAPPA: Eilev Bjerkerud og kjæresten Anette Ousdal ble 17. september foreldre til en liten jente. Foto: Instagram/Line Møller

Eilev Bjerkerud bekrefter både kjæreste og baby

Den tidligere «Farmen»- og «Skal vi danse»-vinneren har fått en liten jente.

I 2015 vant Eilev Bjerkerud (31) «Farmen» på TV 2. Året etterpå gikk han helt til topps i «Skal vi danse» på samme kanal. Etterpå har det vært ganske stille rundt 31-åringen.

Siden det har det likevel gått slag i slag på privaten for reality-deltageren, som i diverse medier flere ganger har snakket om singeltilværelsen.

Husker du dette? Her kan du se seiersintervjuet fra da Eilev Bjerkerud vant «Farmen» i 2015:

For en tid tilbake ble han kjæreste med en jente ved navn Anette Ousdal. VG har gjentatte ganger forsøkt å få dette bekreftet, men paret har så langt ikke villet si noe om forholdet. Overfor VG bekrefter Bjerkerud imidlertid nå både at de er kjærester - og at de to nylig også fikk en liten baby sammen.

– Det stemmer at vi har fått en liten jente, skriver han i en sms til VG.

Bjerkerud ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men kjæresten hans bekrefter også nyheten på sosiale medier. Der avslører hun i tillegg navnet på den lille.

«17.09.2020 kom lille Hedvig til verden», skriver Ousdal på sin Instastory, etterfulgt av tre hjerter.

Da Eilev Bjerkerud deltok, og vant, «Skal vi danse» for drøye fire år siden danset han med den profilerte proffdanseren Nadya Khamitskaya.

