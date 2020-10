GJORDE INTERVJU: Dorthe Skappel er programleder i «God kveld Norge». Foto: Line Møller

Dorthe Skappel får kritikk for Mads Hansen-intervju: – Ikke profesjonelt, mener presseekspert

– Jeg hadde en forutinntatt holdning til deg før jeg møtte deg og tenkte; «sikkert en arrogant jævel», sier Dorthe Skappel til Mads Hansen i intervju.

I helgen sendte «God Kveld Norge» et intervju hvor programleder Dorthe Skappel besøker TV 2-kollega Mads Hansen utenfor Drammen, der han vokste opp.

I intervjuet snakker de om oppveksten, fotballen og ikke minst om Hansens rolle i sosiale medier. Det er samtalen om sistnevnte programlederen får kritikk for.

Foruten å være programleder for Farmen på TV 2 er Mads Hansen også tilknyttet VG gjennom VGTV-programmet «Spårtsklubben».

«God Kveld Norge» introduserte reportasjen på forkant av sendingen med en video på deres Facebook-side. Der forteller Skappel at hun har en tendens til å forhåndsdømme folk, og at sånn var det også med Mads Hansen:

– Jeg synes, for å være helt ærlig, at han var en skikkelig «douchebag», sier hun om ham i videoen.

I kommentarfeltet under videoen er flere kritiske til henne. «Det var et særdeles uprofesjonelt intervju med Mads Hansen», innledes det i kommentaren som har fått flest likerklikk.

I selve intervjuet med Hansen, med tittelen «Dorthe Skappel i intervju med Mads Hansen: - Trodde du var en arrogant jævel», sier Skappel følgende:

– Jeg hadde en forutinntatt holdning til deg før jeg møtte deg og tenkte; «sikkert en arrogant jævel».

Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presseetikk, reagerer også. Han mener Skappel legger sine personlige oppfatninger av Hansen til grunn for intervjuet.

– Dette er ikke profesjonelt. Hun setter sine egne følelser for og oppfatninger av Mads Hansen som et premiss, sier Bodahl-Johansen, og fortsetter:

– Det vil jeg advare journalister mot å gjøre. Da blir man plutselig en helt annen aktør, ikke reporter.

TV-PROFIL: Mads Hansen jobber både for TV 2 og VGTV, og har over 450.000 følgere på Instagram. Foto: THOMAS ANDREASSEN

– Interessant møte

VG har stilt TV 2 en rekke spørsmål om intervjuet og kritikken, blant annet om bakgrunnen for spørsmålene og Skappels forutinntatte holdninger til Hansen.

Kanalen har ikke svart på noen spørsmål, heller ikke spørsmål om Skappels relasjon til Isachsen har påvirket oppfatningen av - eller spørsmålene til - Hansen.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl skriver i en uttalelse på e-post at det er en styrke for programmet at Skappel er personlig i intervjuene, så lenge hun er tydelig og åpen om det.

«Premisset for intervjuet ble tydelig kommunisert i starten av selve reportasjen. Og det er ikke et uvanlig journalistisk grep å vinkle en reportasje på de «fordommer» eller forestillinger man har av et intervjuobjekt i et portrett. I dette tilfellet har Dorthe vært åpen på disse med våre seere, og benytter dette som en inngang til en varm, fin og åpen prat i sitt portrett av Mads Hansen».

På spørsmål til Mads Hansen om «God kveld Norge» var åpne om dette premisset overfor ham i forkant av intervjuet, svarer han:

– Nei, det var de ikke.

Også Skappel sendte en uttalelse via e-post.

«Jeg ønsker at reportasjene jeg gjør skal være et ærlig møte mellom to mennesker og det håper og tror jeg seerne også setter pris på. Før møtet med Mads Hansen var jeg åpen om at jeg hadde noen fordommer, og jeg var spent på å møte han. Mads er jo kjent for å mene mye om mangt og mange. Jeg synes det var spennende og forfriskende å snakke med han om det jeg lurte på. Det ble et interessant og fint møte. Han er en bra fyr».

– Vet Dorthe og Sophie Elise er nære

Bodahl-Johansen mener også det kan se ut som om Skappel opptrer på vegne av sin venn og samarbeidspartner, Sophie Elise Isachsen.

Isachsen og Skappel samarbeider om strikkegensere og -oppskrifter, og har flere ganger vist frem vennskapet i sosiale medier. Senest for to uker siden, da Skappel la ut et bilde av dem på Instagram med teksten «Mye er forskjellig, men inni er vi like».

Isachsen har fått kritikk av Hansen gjentatte ganger, og hun har svart ham. Hun har imidlertid ikke svart på VGs henvendelse i forbindelse med denne saken.

I kommentarfeltet på «God Kveld Norges» Instagram-profil skriver en at det kan virke som Skappel i intervjuet forsvarer sin «business-partner».

Mads Hansens bok handler om hans liv, men går i tillegg inn på konfliktene han har hatt på sosiale medier:

– Elefanten i rommet

Mads Hansen sier han synes intervjuet ble fint, og at han synes det er helt greit å få kritiske spørsmål.

– Det var et par steder hun kom med påstander som var litt sleivete. Hun sa vel noe sånt som at: «Trodde du var en arrogant drittsekk». Det synes jeg var litt rart. Men jeg tåler fint å få kritiske spørsmål, ettersom jeg også er kritisk til andre.

Han forteller at han tenkte på koblingene mellom Skappel og Isachsen før han gikk inn i intervjuet.

– Jeg vet at Dorthe og Sophie Elise er nære, selv om jeg ikke aner noe mer om forretningsforbindelsene mellom dem. Men de poserer jo sammen på bilder, og jeg vet jo at de er venninner. Jeg har aldri møtt Dorthe før, så jeg var spent hva hun faktisk synes om meg, sier Hansen.

– I programmet «Bloggerne» uttalte Sophie Elise: «Jeg spyr av Mads Hansen». Da kan det jo være at hennes venninner ikke nødvendigvis digger meg, sier han.

Skappel nevner aldri Isachsen i intervjuet. Hennes navn er det Hansen som trekker inn.

– Det er en vanskelig problematikk. Det er fine folk som gjør dumme ting, sier Skappel.

– Enig, jeg kan synes at Sophie Elise er en kul dame, men legger ut masse jeg er uenig. Såpass takhøyde må det være, svarer Hansen

– Tok Skappel noen gang opp Sophie Elise, Hansen?

– Det var jeg som gjorde det. Fordi jeg følte det var elefanten i rommet, sier han til VG.

– Ikke profesjonelt

Bodahl-Johansen mener intervjuet blir mer problematisk med tanke på vennskapet mellom Skappel og Isachsen.

– For de som vet om disse bindingene, blir det veldig spesielt at Skappel gjør intervjuet med Hansen på denne måten. Det kan virke som hun jobber på vegne av sin venn (Sophie Elise). Som reporter må man opptre på vegne av publikum, ikke på vegne av seg selv, sine venner, familie eller venners venner.

Om intervjuet var underholdende eller ikke mener presseeksperten Bodahl-Johansen har lite med saken å gjøre. Som reporter skal man ha en viss distanse til sin egen oppfatning, sier han.

– Selv om man ikke kan snakke om hunder prosent objektive journalister, må man alltid etterstrebe objektiv journalistikk.

– Hvis du var redaktør, ville du sendt dette innslaget?

– Nei. Jeg hadde ikke sendt det.

Publisert: 01.10.20 kl. 11:21 Oppdatert: 01.10.20 kl. 11:37

