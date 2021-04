LYKKELIGE DAGER: Prins Philip og dronning Elizabeth fotografert av grevinnen av Wessex i 2003 i det skotske høylandet nær Balmoral. Foto: Grevinnen av Wessex / Reuters

Slik planla prins Philip sin egen bisettelse

Prinsen skal de siste 25 årene ha planlagt seremonien etter sin egen bortgang med «militær presisjon».

Erkebiskopen av Canterbury sier til Sky News at hertugen av Edinburgh var svært engasjert i planleggingen av egen begravelse.

– Han var mer enn involvert i planleggingen – han var involvert i enhver detalj, sier erkebiskopen.

Dronning Elizabeths ektemann gjennom 73 år døde fredag 9. april, 99 år gammel. Prins Philip bisettes fra St George's Chapel på Windsor slott klokken 16 norsk tid.

Erkebiskopen sier at seremonien blir «et smertefylt øyeblikk» for Dronningen, som fyller 95 på onsdag.

– Seremonien er omhyggelig planlagt gjennom et kvart århundre, og når den blir sett, vil han ha satt sitt preg på alt. Han ville ikke lage noe oppstyr og visste akkurat hvordan han ville ha det, understreker erkebiskopen.

Buckingham Palace har delt programmet på sin hjemmeside.

Også den britiske kongefamiliens offisielle Instagram-konto opplyser hvor involvert hertugen var.

– Som et resultat av det, vil morgendagens seremoni inkludere flere unike detaljer som speiler hans liv og arbeid. Mange av elementene koreografert av hertugen viser hans livslange engasjement i militærvesenet, skriver kongefamilien.

Designet egen bårebil

Prins Philip var med og designe sin egen bårebil.

Ifølge Guardian har prinsen jobbet med prosjektet i 16 år. Det innebar at en spesialbygget Land Rover Defender TD5 130 fra 2003 ble lakkert militærgrønn og fikk et åpent lasteplan og egne gummigrep som skal sikre kisten. De siste justeringene gjorde prinsen i 2019, i en alder av 98.

Se bilder av bilen her:

Hertugen valgte også regaliene som vil dekke alteret under bisettelsen. Det er utmerkelser fra nasjoner i Det britiske samveldet og insignier fra Hellas og Danmark – Elefantordenen fra Danmark – som en anerkjennelse av hans arv som prins av Hellas og Danmark.

Bare 30 i kapellet

Planen for begravelsen har vært klar lenge, men på grunn av pandemien blir seremonien dempet. Ifølge Sky News var det opprinnelig tenkt 800 gjester. Nå er det bare 30 på gjestelisten.

Blant dem er dronningen og hertugens fire barn og åtte barnebarn, men ingen av oldebarna. Barna til dronningens avdøde søster prinsesse Margaret og tre av prins Philips tyske slektninger vil være til stede.

Prinsesse Anne og tronfølgeren prins Charles vil gå først bak bårebilen fra slottet til kapellet, fulgt av prins Edward og prins Andrew. Dronningen blir kjørt i sin Bentley sist i prosesjonen.

Torsdag ble det kjent at prins William (39) og prins Harry (36) ikke skal gå sammen bak kisten, men ha avstand til hverandre i begravelsesfølget.

Dronningen har bestemt at ingen av de kongelige skal bære uniform.

BLOMSTERHAV: Prins Edward, hans Sophie og deres datter Louise betrakter blomster som er lagt ned utenfor slottet Windsor vest for London. Foto: STEVE PARSONS

Av smittevernhensyn vil dronning Elizabeth sitte for seg selv i kapellet. Av samme årsak kommer ingen i sørgeskaren til å synge salmer og alle vil bære munnbind og holde to meters avstand.

Slik skikken er ved kongelige gravferder, vil ingen i familien lese minneord. Det blir heller ingen preken, etter avdødes ønske. Men seremonien vil likevel ha et religiøst preg.

– Urokkelig lojal

Et lite kor vil synge hymner og det blir lesning fra Bibelen. Domprosten i Windsor skal forrette.

– Vi er blitt inspirert av hans urokkelige lojalitet til Dronningen, hans tjeneste til nasjonen og samveldet og hans mot, tapperhet og tro, vil domprost David Conner gi uttrykk for i kapellet.

KLARE PLANER: Prins Philip på en seremoni i London i november 2012. Foto: Olivia Harris / REUTERS

Prins Philips forbindelser til den kongelige marinen og hans kjærlighet til havet vil også stå i fokus. Soldater fra eliteregimentet Grenadier Guards og militære ledere vil føre an i prosesjonen.

Mer enn 700 fra de væpnede styrker deltar i dag. En militær salutt fra ni steder i Storbritannia og i Gibraltar vil markere ett minutts stillhet før gravferden.

I det kisten senkes i det kongelige gravkammer vil marinens kampsignal lyde.

ØVELSE: Kongelige artilleritropper til hest beveger seg mot Windsor-slottet under en øvelse før dagens gravferd. Foto: Steve Parsons / PA

Verdighet og mot

Erkebiskopen av Canterbury har sagt at Dronningen vil bære sorgen med «usedvanlig verdighet og mot», men at seremonien blir et «smertefylt øyeblikk» for henne, skriver The Guardian.

Overfor BBC minnet erkebiskop Justin Welby om at dronning Elizabeth tar farvel med sin ektemake gjennom 73 år, en opplevelse som vil være sterk og inderlig i ethvert menneskes liv.

– Jeg håper hele nasjonen, om de er troende, ber for henne, og om de ikke tror, at de viser medfølelse i sine hjerter, kondolerer og håper hun finner styrke i hva som må være en pinefull stund.