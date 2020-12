TILBAKE PÅ SKJERMEN: Kris Jenner og døtrene Kortney, Khloe og Kim Kardashian. Her under People’s Choice Awards i California i november 2019. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Kardashian-familien går til Disney

Slutten på suksess-serien «Keeping Up With The Kardashians» betyr ikke slutten for Kardashian-klanen på skjermen. Det kunngjorde Disney torsdag.

I september ble det kjent at siste episode av suksesserien «Keeping Up With The Kardashians» går på luften neste år – etter 14 år og 20 sesonger.

Men det betyr ikke at Kardashian-klanen slutter å by på seg selv: Nå har mor Kris Jenner og døtrene Kim, Kourtney og Khloe Kardashian og Kendall og Kylie Jenner har nemlig inngått en avtale med Disney.

Det ble kunngjort under en fire timer lang presentasjon torsdag kveld, skriver Deadline.

Familien skal produsere det som omtales «globalt innhold», og serien, som ventes å ha premiere sent neste år, skal strømmes på Hulu i USA. Internasjonalt skal serien strømmes på tjenesten Star.

– Jeg er begeistret over å kunne annonsere vårt nye flerårige samarbeid med Hulu og Star, og det som kommer til å komme i 2021, skriver Kris Jenner på Twitter.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vet man foreløpig lite om hva slags type innhold Kardashian-familien skal produsere, og hvilken rolle de selv får i den kommende serien.

Disney satser nå massivt på strømming av innhold, og lanserte torsdag at de planlegger ti nye Marvel-serier, ti nye Star Wars-serier, og 15 nye filmer fra Disney eller Pixar.

Publisert: 11.12.20 kl. 02:03 Oppdatert: 11.12.20 kl. 02:19

