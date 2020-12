TØFT ÅR: – Da jeg ble minister, hadde jeg et sterkt ønske om å vise hvor viktig kultur er for oss, hvordan kultur fyller livene våre. Det tror jeg folk skjønte da Norge stengte ned, sier kulturminister Abid Q. Raja. Foto: Frode Hansen

Abid Q. Raja: Vil være kulturminister også neste jul

Abid Q. Raja (45) rakk å være kulturminister i fem uker. De neste ni månedene ble han kriseminister.

I dette VG-intervjuet snakker han åpent om hvordan forventningene som nybakt kulturminister var – og hvordan det fortonte seg da pandemien traff landet og stengte ned Norge den 12. mars.

For året startet så bra. Den 24. januar fikk han nøkkelen til kulturministerens kontor overrakt av Trine Skei Grande. Det var en så sterk opplevelse for Raja at han brast i gråt.

– Jeg tror alle husker at jeg gråt under nøkkeloverrekkelsen fordi jeg kommer fra en fattig familie.

Han har tidligere vært åpen i et VG-intervju om sin vanskelige barndom der han også fortalte om smertehelvetet han vokste opp med som følge av alvorlig sykdom. Han har også fortalt om at han havnet i barnevernet.

– Jeg var i glattcelle da jeg var på det ungdomshjemmet. Altså, sannsynligheten for at jeg skulle komme fra det hjemmet og bli kulturminister og sitte ved Kongens bord ... Tårene tok jo ikke slutt den dagen, forteller Raja.

Raja kunne knapt vente med å meisle ut sin egen, Venstres og Regjeringens kulturpolitikk da han inntok statsrådsstolen i januar.

– Da jeg ble spurt av Erna om å bli kulturminister, så sa hun at jeg kunne bare glede meg. Det er den kuleste og morsomste posten i hele landet – du skal være på alle konsertene, alle spelene, alle teaterforestillingene, du skal klippe snorer, du skal til OL!

Så kom covid-19.

– Jeg sier gjerne at jeg ble minister i fredstid, men da coronaen inntraff gikk jeg fra å være en «normal» kulturminister til å bli en kriseminister. Du må jo tilbake til krigen for å finne en lignende krise. Selv ikke under finanskrisen ble kulturen truffet på samme måte som dette, sier han.

Raja måtte legge vekk alle de politiske tingene han hadde med seg inn i kulturdepartementet og legge drømmene på vent for å konsentrere seg om én ting:

– Å hjelpe kultursektoren gjennom krisen. Mitt mål var at færrest mulig folk i kultursektoren skulle gå konkurs, færrest mulig i kultursektoren skulle skifte beite og flest mulig skal komme seg gjennom denne krisen, selv om ingen kommer gjennom dette uskadet, sier han.

Som kulturminister har Rajas prosjekt vært å gjøre kultur mangfoldig, både for dem som skaper kultur og for dem som oppsøker den.

PÅ TUR: Her er Abid Q. Raja og kona Nadia Ansar avbildet hjemme på Ekeberg før en tur til Norefjell i juli. Foto: Helge Mikalsen

– Det handler om funksjonsnedsatte, det handler om skeive, det handler om geografisk spredning og at ikke all kultur skal havne i storbyer som Oslo og Bergen. Så handler det også om foreldrenes økonomi, hva barna lærer hjemme, og ikke minst hva de ikke lærer hjemme slik at vi kan tilrettelegge for disse. For det er dét kultur handler om for meg; det er den dannelsesreisen som kultur representerer, sier han.

I løpet av pandemien har Raja fått både ros og ris fra kulturarbeidere over hele landet som står skakkjørte tilbake med yrkesforbud.

Hans ulike kompensasjons- og stimuleringsordninger har blitt justert en rekke ganger for at flere skal falle inn under ordningene, men han er ikke enig i at hans departement ikke hadde god nok oversikt da de ble innført.

– Norge stengte ned 12. mars og allerede 18. mars så varslet jeg om den første kompensasjonsordningen. Vi kunne ha satt oss ned og brukt flere måneder på å lage ulike ordninger og helgardert oss på alle mulige måter, med den følge at pengene hadde kommet til utbetaling veldig mye senere. Eller vi kunne lage en ordning som var oppe og gikk, og som kunne justeres etter hvert. Vi valgte den siste løsningen, sier Raja.

– Men ja, coronoaen lå foran meg da den inntraff, men jeg mener at vi har tatt den igjen.

– Får vi gå på festival igjen sommeren 2021?

STERKT: Tårene trillet da Abid Q. Raja fikk nøkkelen til kulturminister-kontoret av Trine Skei Grande i januar. Foto: Tore Kristiansen

– Det er mitt jule- og nyttårsønske. At den vaksinen er virksom, at vi får den og at vi ved påsketider har vaksinert store deler av befolkningen slik at vi til sommeren har vaksinert oss gjennom hele problemet. Jeg tror det er et sug der ute blant befolkningen om å oppleve en normal festivalsommer der folk kan spise pølser og ta en øl, eller bare være der med barna sine. Det er min drøm også, sier Raja.

Kulturministeren har enda en drøm for neste år, det innrømmer han glatt.

Etter stortingsvalget i september 2021 vil han gjerne fortsette som kulturminister.

– Det er min store drøm. Jeg har lært så mye av kultursektoren, den har gitt meg så mye og jeg har virkelig lyst til å bringe sektoren gjennom krisen også fra den andre siden og bidra til å sikre at de også har levedyktighet både i 2021 og 2022, sier han.

Nå venter noen rolige juledager med familien for kulturministeren. Men ikke engang den blir helt som vanlig.

– Hvis alt går som planlagt, har vi tenkt å spise pinnekjøtt hjemme på Ekeberg, men vi har tenkt å være på Norefjell både før og etter det, så det skal bli både gode langrennsturer og slalåm. Vanligvis drar vi opp dit og er der hele julen, men i år hadde barna lyst til å være hjemme på julaften, så i år får de lov til å bestemme.

– Med tanke på at pandemien fortsetter godt ut i 2021, så blir vel ikke hjernen helt skrudd av?

– Når jeg står slalåm med barna, skal jeg ikke tenke så mye, men jeg lover deg at på mine lange langrennsturer alene skal jeg tenke på hva jeg som kulturminister skal gjøre i 2021 for å hjelpe kultursektoren over hele landet.