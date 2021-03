SJELDENT: Hertuginne Meghan Markle har kun gitt to intervjuer på tv tidligere, ifølge CNN. Foto: HARPO PRODUCTIONS/REUTERS

Tv-kanal betaler Oprahs selskap minst 60 millioner for kongelig intervju

Reklameprisene i været etter massiv oppmerksomhet før intervjuet med hertuginne Meghan Markle og prins Harry.

Av Markus Tobiassen

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske TV-kanalen CBS betaler Oprah Winfreys produksjonsselskap, Harpo, et sted mellom 60 og 77 millioner kroner for rettighetene til intervjuet hertuginne Meghan Markle og prins Harry.

Det skriver Wall Street Journal.

Intervjuet skal sendes natt til mandag norsk tid.

Ekteparet, som har fratrådt sine kongelige plikter og flyttet til California, har hatt et komplisert forhold til resten av det britiske kongehuset.

Korte klipp som er sluppet fra intervjuet i forkant, har drevet opp forventningene om at paret nå vil ta bladet fra munnen.

– Jeg er klar til å snakke, sier hertuginnen i et klipp fra intervjuet.

Forventningene driver også reklameprisene i taket.

30 sekunder med reklame under sendingen har en utsalgspris på 2,8 millioner kroner, ifølge Wall Street Journal.

Det er, ifølge avisen, dobbel pris av hva som er normalt for sendetidspunktet.

FLYTTET: Prins Harry og hertuginne Meghan Markle giftet seg i 2018. I 2020 flyttet paret først til Canada og senere til California i USA. Foto: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Doug Peters

Får ikke betalt for å stille opp

Ekteparet får ikke betalt for å stille til intervju, ifølge deres talsperson.

I et klipp sier Oprah Winfrey at hun har forsøkt å få et intervju med de to i mer enn tre år.

Sammenlignes med Diana

Flere klipp som er sluppet fra intervjuet har inneholdt referanser til Harrys avdøde mor, prinsesse Diana.

– Jeg kan ikke begynne å forestille meg hvordan det må ha vært for henne å gjennomgå denne prosessen alene i alle år. Det har vært utrolig tøft for oss to, men i det minste hadde vi hverandre, sier prins Harry.

I et klipp av intervjuet som er sluppet, kan man se Markle med et diamantarmbånd som tilhørte Diana, ifølge magasinet People.

Diana gjorde i 1995 et intervju med BBC som sendte sjokkbølger inn i kongehuset og skapte overskrifter verden over. Diana snakket om skilsmissen, utroskap, fødselsdepresjon og at kongehuset så på henne som «en slags trussel».

Da Diana snakket ut på BBC i 1995, var hun på forsiden av VG fem dager i strekk. Se forsidene under og bla i VGs forsider her.

forrige











fullskjerm neste

I et klipp omtaler hertuginne Markle kongehuset som «the firm» (firmaet).

–Jeg vet ikke hvordan de kunne forvente, så lenge etter, at vi fortsatt bare skulle være stille hvis det er sånn at «the firm» spiller en aktivt rolle i å spre falske påstander om oss, sier Markle.

Diana ga i 1995 en lignende uttalelse om «the establishment» (på norsk foretaket, men ofte ment i den overført betydningen ’de som styrer’).

Det er ikke tydelig hvilke påstander hun sikter til, men kongehuset varslet onsdag at de ville undersøke anklager om mobbing av ansatte da Markle bodde i Kensington Palace i London.

Det skjer etter at The Times omtalte anklagene.

Harpo Production (Harpo er Oprah skrevet baklengs) har også sikret seg retten til å selge intervjuet internasjonalt, ifølge Wall Street Journal.

I Storbritannia sende intervjuet på ITV mandag.