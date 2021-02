Danny Saucedo med låten «Dandi dansa» under generalprøven før årets første delfinale i «Melodifestivalen». Foto: Jonas Ekströmer/TT NYHETSBYRÅN

Sverige: MGP-låter lekket på russisk nettside

Kveldens bidrag til «Melodifestivalen» i Sverige skal ha blitt lekket.

Alle liveversjoner av sangene er lagt ut på det russiske nettstedet VK - en slags russisk versjon av Facebook, ifølge Aftonbladet. Avisens MGP-ekspert, Torbjörn Ek, sier han tror det kommer til å fortsette.

Den svenske rikskringkasteren SVT streamet generalprøvene til journalister og musikkanmeldere.

– Blant disse journalistene finnes en hel del fans, til og med internasjonale fans, som ikke arbeider for store medier, skriver Ek på sin MGP-blogg.

Han mener det vil bli vanskelig å holde det hemmelig når så mange har tilgang til klippene på forhånd.

– Jeg er slett ikke overrasket, sier Ek til Aftonbladet.

Produsent for svensk MGP, Karin Gunnarsson, sier at de nå jobber hardt for å få lekkasjene fjernet.

– En tredje part har misbrukt tilliten vi har gitt dem, sier hun.

«Arvingarna» med låten "Tänker inte alls gå hem" under generalprøven før årets første delfinale i «Melodifestivalen». Foto: Jonas Ekströmer/TT NYHETSBYRÅN

Strenge regler

De skriver også at SVTs regler for Melodifestivalen er strenge. Ingen av de konkurrerende sangene kan publiseres i sin helhet før hver delkonkurranse.

– Det er etter stor sannsynlighet for at det ikke er plateselskapene eller artistene som har lekket sangene, sier Ek.

Aftonbladet har ikke fått svar fra SVT om krisen.

Norge har sin fjerde delfinale lørdag kveld

I kveld klokken 19:50 arrangerer Norge sin fjerde delfinale, med blant annet artistene Landeveiens Helter, KIIM, Royane og Marianne Pentha & Mikkel Gaup.

VGs anmelder triller terningen på opptredenene fortløpende. Det samme kan publikum gjøre underveis i sendingen.