KRITISKE: Tidligere «Paradise Hotel»-deltager Kristin Gjelsvik og overlege Kaveh Rashidi reagerer på årets planlagte innspilling. Foto: Frode Hansen, VG / Kristoffer Myhre

Reagerer på «Paradise Hotel»-innspilling: − En loddrett langfinger til hele dugnaden

Overlege Kaveh Rashidi er klar i talen: «Paradise Hotel» bør ikke spilles inn i Mexico.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– En reise går kanskje greit for noen, kanskje for de fleste. Men man vet ikke hvilken reise det er som tar med seg det ene viruset som sprer seg som ild i tørt gress, og man vet at jo mer vi reiser jo høyere er risikoen for import av smitte, sier overlege Kaveh Rashidi.

VG skrev tirsdag at realityserien «Paradise Hotel» skal spilles inn som vanlig i Mexico – til tross for at Utenriksdepartementet har forlenget det globale reiserådet fra 1. mars til 15. april. Reiserådet innebærer primært at regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

55 personer i «Paradise Hotel»-produksjonen, pluss deltagere, skal reise fra Norge til Mexico i mars, ifølge Thomas Horni, pressekontakt i Nent. Tirsdag sa han til VG at produksjonen vil følge strenge smitteverntiltak.

«Drit i hvilke signaler du sender ut»

I sosiale medier har det likevel dukket opp reaksjoner. En som reagerer er overlege og forfatter Kaveh Rashidi. Han publiserte tirsdag et innlegg på Instagram med en ironisk tekst:

«TAKK OG PRIS! Hva så om UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land. Og hva så om ca. 1500 dør daglig for tiden av covid-19 i Mexico. Drit i hvilke signaler du sender ut, hvilke farer du utsetter folk for og fagfolks råd. Det viktigste er at sesong 14 av Pærra gjennomføres NÅ!»

REAGERER: Overlege Kaveh Rashidi stiller seg kritisk til at «Paradise Hotel»-produksjonen reiser til Mexico. Foto: Kristoffer Myhre

Overfor VG er han også klar i talen:

– Både som lege, og som en helt vanlig innbygger, mener jeg det er viktig at vi hører på de rådene vi får fra myndighetene, sier Rashidi.

Han viser til Utenriksdepartementets reiseråd.

– Det et råd som bygger på gode vurderinger, med et ønske om å gjøre livet til nordmenn bedre, sier Rashidi.

Rashidi vil ikke tolke innspilling av «Paradise Hotel» som strengt nødvendig. Han synes det er skummelt om «Paradise Hotel»-innspillingen fører til at flere tar seg utenlandsturer og tenker at det skal gå greit hvis de følger smittevernregler

– Rådene til mer erfarne fagfolk

– Jeg ser at de forsvarer reisen med at smitteverntiltak under innspillingen skal redusere risikoen for smitte, men i tillegg til at det fortsatt vil være en smitterisiko tross gode tiltak, handler ikke dette bare om smittevern. Det handler om å følge rådene til mer erfarne fagfolk. Anbefalingen fra UD er ikke at man bør reise hvis man følger smittevernregler.

På et generelt grunnlag mener han at nordmenn må følge rådene til myndighetene, og ikke lete etter smutthull.

SKUFFET: Kristin Gjelsvik synes det eneste fornuftige er å spille inn årets sesong i Norge. Hun er skuffet over at Nent skal reise. Foto: Frode Hansen, VG

Også influencer og tidligere «Paradise Hotel»-deltager Kristin Gjelsvik reagerer på Instagramstory:

«Jeg håper produksjonen tar til fornuft og gjør det ENESTE riktige her ... Å spille inn programmet i Norge! Eventuelt utsette til et år fri for pandemi!»

– Da jeg leste denne nyheten, fikk jeg bakoversveis. Jeg så det som en selvfølge at de skulle velge en annen lokasjon. «Ex on the Beach» og «Mesternes mester» har klart det. Jeg skjønner at «Paradise Hotel» ikke blir helt det samme uten palmesus, men vi er midt i en pandemi, sier Gjelsvik til VG, og legger til:

– Jeg synes det er å gi en loddrett langfinger til hele dugnaden.

– Et soleklart nei

Ettersom Gjelsvik er tidligere «Paradise»-deltager, er hun godt kjent med reisen til Mexico, og hun forklarer at det er en lang reise med flere stopp for å komme frem til hotellet.

– Man kan ikke garantere at det vil være null smitte på den turen, selv om de er grundige med smittevernregler. Man kan heller ikke med hundre prosent sikkerhet stole på at alle deltagerne følger karantenereglene.

Hun argumenter også med at smittesituasjonen i Mexico er alvorlig.

Mandag døde 1496 personer av corona i Mexico, ifølge tall fra WHO. Etter nyttår har landet opplevd en stor bølge av coronasmitte og dødsfall.

– Mexico er så belastet. At det skal komme noen syden-farere som i verste fall må benytte seg av et ekstremt presset helsevesen – det er helt forferdelig å utsette Mexico for noe sånt, sier hun, og legger til:

– Jeg elsker «Paradise» og synes det er fantastisk. Men de burde gå foran som gode forbilder, og si at akkurat nå går det ikke.

Gjelsvik synes det er viktig å si fra om at «dette ikke er kult».

– Det er noe med solidariteten. Alle vil reise, alle vil klemme, alle vil ut av denne situasjonen ... Nei, ikke reis, fra meg er det et soleklart nei!

VG stilte pressekontakt i Nent, Thomas Horni, følgende spørsmål onsdag:

– Det har kommet noen reaksjoner i sosiale medier på at «Paradise Hotel» skal til Mexico – hvordan stiller Nent seg til det?

– Forlenget reiseråd ble annonsert i går – har dere gjort noen nye vurderinger knyttet til det?

Til dette hadde Nent ingen kommentar. Horni ville heller ikke komme med tilsvar på Gjelsviks og Rashidis kritikk.

VG svarer: – Åpenbart en nyhetssak

VGTV-programmet «Panelet» skal sende to reportere til Mexico for å dekke «Paradise Hotel»-innspillingen.

Kampanje belyser kritikken rettet mot VG for at VGTV også skal reise for å dekke innspillingen av «Paradise Hotel».

Redaktør i VGTV, Rølf Sønstelie, sier de tar smittevern og sikkerhet på «dypeste alvor».

– Hvorfor velger VGTV å reise når VG selv dekker utfordringene knyttet til denne utenlandsreisen?

– At «Paradise» spilles inn med mange mennesker i Mexico i disse tider, er åpenbart en nyhetssak. Samtidig må vi forholde oss til at det faktisk skjer, og vurdere om det er noe vi bør dekke med tilstedeværelse. Stolpene i VG er nyheter, sport og underholdning. På underholdning har «Paradise» et stort engasjement i de unge målgruppene, og derfor er dette viktig for VGTVs programavdeling. Men vi hadde ikke sagt ja til reisen, hvis vi ikke hadde opplevd smittevernet som godt nok ivaretatt. Vi vil uansett følge utviklingen nøye og løpende frem til avreise. Hvis noe endrer seg og vi ikke mener at dette er trygt nok, gjør vi om på beslutningen. Dette vurderes av beredskapsgruppen i VG, sier Sønstelie til VG.

– Hva tenker du om det overlege Kaveh Rashidi sier her om at alle bør holde seg hjemme?

– Som sagt - vi hadde holdt oss hjemme hvis vi mente at smittevernet ikke hadde vært godt nok. Vi tar smittevern, både for egne medarbeidere og for at vi ikke skal smitte andre, på aller dypeste alvor. Samtidig har vi som mediehus en jobb å gjøre, enten det er på nyheter, sport eller underholdning. Derfor blir det en vurdering av journalistisk viktighet opp mot smitterisiko, der smitterisiko og sikkerhet for våre folk veier tyngst. Derfor holder vi også dette åpent frem til avreise.

– Kan ikke VGTV dekke reisen hjemmefra? Er dette en nødvendig reise, strengt tatt?

– På denne turen, som tidligere år, lages det journalistisk innhold og opptak som vi bruker ti dekningen av «Paradise» over lengre tid. Hvis beredskapsgruppen hadde ment at risikoen hadde vært for stor, eller ting endrer seg frem til at vi skal reise, må vi gjøre det på en annen måte. Hva som er nødvendig og ikke, blir en vurdering fra sak til sak, gitt smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet.

